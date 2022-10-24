  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۵۱

نبش خیابان سیزدهم؛

شاخص کل بورس باز هم ریخت / ریزش ۱۹ هزار واحدی و ۴۴۹ نماد منفی

شاخص کل بورس باز هم ریخت / ریزش ۱۹ هزار واحدی و ۴۴۹ نماد منفی

شاخص کل در معاملات امروز با ریزش ۱۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در معاملات امروز با ریزش ۱۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی رسید، نمادهای فولاد، کچاد، رمپنا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته و نمادی شبندر و خزامیا جزو پرتراکنش های بازار امروز بودند.

ارزش معاملات خرد امروز به ۲,۴۲۲ میلیارد تومان رسیده و بازار شاهد دوباره خروج ۲۰۰ میلیارد تومانی بود، صف‌های خرید تنها ۴۲ نماد با ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان و صف‌های فروش نیز ۷۹ نماد به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان بود.

در معاملات امروز ۴۴۲ نماد منفی و تنها ۷۹ نماد مثبت بودند.

کد مطلب 5616015

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • صدقیه IR ۱۵:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۲
      0 0
      پاسخ
      اطمینان دارم باکینه ای که دولت با وضعیت بورس دردها می کارد اگر روزی این وضعیت ده برابر روبه بالا هم شود کینه از دلها پاک نخواهدشد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها