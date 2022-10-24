شاخص کل بورس باز هم ریخت / ریزش ۱۹ هزار واحدی و ۴۴۹ نماد منفی

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل در معاملات امروز با ریزش ۱۹ هزار واحدی به یک میلیون و ۲۷۷ هزار واحدی رسید، نمادهای فولاد، کچاد، رمپنا بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشته و نمادی شبندر و خزامیا جزو پرتراکنش های بازار امروز بودند.

ارزش معاملات خرد امروز به ۲,۴۲۲ میلیارد تومان رسیده و بازار شاهد دوباره خروج ۲۰۰ میلیارد تومانی بود، صف‌های خرید تنها ۴۲ نماد با ارزش ۱۳۴ میلیارد تومان و صف‌های فروش نیز ۷۹ نماد به ارزش ۲۰۶ میلیارد تومان بود.

در معاملات امروز ۴۴۲ نماد منفی و تنها ۷۹ نماد مثبت بودند.

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