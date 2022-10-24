بلایای طبیعی جهان در سال ۲۰۲۲؛ هزاران قربانی از آفریقا تا آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در سال میلادی جاری، بلایای طبیعی مختلفی در سراسر جهان اتفاق افتاد که باعث کشته شدن هزاران نفر شد. این بلایا عمدتا سیل، طوفان و زمین لرزه بود. در واقع نیمه دوم سال ۲۰۲۲ شاهد بدترین بلایای طبیعی چندین سال اخیر بوده است.بر اساس گزارش مشترکی که در سپتامبر ۲۰۲۲ توسط مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی و بلایای طبیعی (CRED) و آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده منتشر شد، در نیمه اول سال ۲۰۲۲، حدود ۶ هزار و ۳۴۷ نفر در جهان در اثر بلایای طبیعی جان خود را از دست دادند.

این گزارش می افزاید که در شش ماهه اول سال ۲۰۲۲، جهان حدود ۱۸۷ فاجعه را در ۷۹ کشور جهان به ثبت رسانده است و بیش از ۵۰ میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است که خسارت آنها بیش از ۴۰ میلیارد دلار بوده است.گزارش شرکت بیمه« میونیخ آر آی»( Munich Re) که در ژوئیه ۲۰۲۲ منتشر شد، می گوید که در نیمه اول سال جاری، بلایای طبیعی کمتری نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ ثبت شده است.

برخی از کشورها در سال جاری بیش از یک بلای طبیعی را تجربه کرده اند، از جمله پاکستان. تابستان گذشته، سیل‌های عظیم تقریباً یک سوم مناطق این کشور را زیر آب گرفت و صدها کشته و ده‌ها میلیون آسیب برجای گذاشت. این سیل پس از هفته‌ها موج گرما که بخش‌هایی از کشور را در بر گرفت، رخ داد.

شدت فاجعه

یکی از ویژگی‌های بارز بلایای طبیعی در سال ۲۰۲۲ این است که شدت آن در تعدادی از مناطق جهان بی‌سابقه بوده است. سیل‌های فاجعه‌باری که پاکستان را درنوردید، خطرناک‌ترین سیل در سه دهه اخیر بوده است که از هر ۷ نفر یک نفر را درگیر کرده است.

در عراق، وزارت منابع آب اعلام کرد که این کشور در سال ۲۰۲۲، شاهد بدترین خشکسالی در نزدیک به ۹۲ سال گذشته بوده ، و نیجریه در هفته های اخیر نیز شاهد بدترین سیل در یک دهه بوده است.

در اواخر سپتامبر، طوفان یان جنوب شرقی ایالات متحده را درنوردید و به عنوان یکی از خشن ترین طوفان های تاریخ مدرن آمریکا طبقه بندی شد و در فوریه ۲۰۲۲، شدیدترین باران از سال ۱۹۰۰ در استرالیا اتفاق افتاد که باعث سیل در این کشور گردید.

تلفات انسانی

در غیاب آمار رسمی جامع سازمان ملل یا سازمان‌های بین‌المللی در مورد مجموع تلفات در جهان در اثر بلایای طبیعی مختلف در سال جاری، الجزیره محاسبه‌ای را انجام داده است تا آمارهای مختلف موجود تا زمان نوشتن این مقاله را در مورد تلفات انسانی مرتبط کند. تعداد جان باختگان بلایای طبیعی از ابتدای سال تاکنون بدون احتساب قربانیان موج گرما در اروپا و سایر مناطق به ۷ هزار و ۲۳ نفر رسیده است.

کشورهایی که بیشترین قربانیان سیل را در آن‌ها بوده، عبارتند از: هند (۱۹۴۵نفر)، سپس پاکستان (۱۶۹۷)، نیجریه (بیش از ۵۰۰ نفر) و به تعداد کمتر یمن (۹۰)، بنگلادش (۷۴ نفر)، سودان (۵۲) و گواتمالا (۴۲) و همچنین کشورهای دیگر مانند موریتانی، سیرالئون، چاد، آفریقای مرکزی، لائوس، سریلانکا و ونزوئلا.

در مورد زمین لرزه ها، شدیدترین تلفات در افغانستان ثبت شده است، با ۱ هزار و ۲۱۱ نفر در نتیجه بیش از یک زمین لرزه که امسال این کشور را لرزاند، پس از آن اندونزی و پاپوآ گینه نو (هر کدام ۲۱ نفر)، فیلیپین (۱۱) و لهستان (۱۰) قرار دارند.

بقیه کشورهای زلزله زده که هر کدام کمتر از ۱۰ کشته دارند عبارتند از: ژاپن، مکزیک، قبرس، هائیتی، پرو، روسیه، پاکستان، ایران، اکوادور، بوسنی و هرزگوین و گواتمالا.

بیشترین تلفات طوفان ها برای سال ۲۰۲۲ طبق معمول در ایالات متحده بود که حدود ۱۰۷ نفر قربانی داد، پس از آن کامبوج (۱۶) و سوریه ۱۰ نفر به دلیل طوفان گرد و غبار و سپس السالوادور و جمهوری دومینیکن (هر کدام ۴ نفر).اپیدمی ها به ویژه در کشورهای آفریقایی باعث مرگ بسیاری از مردم شدند که در راس آنها زیمبابوه (۶۹۸ مورد سرخک و وبا) و سپس اوگاندا (۱۶۴ مورد ابولا و سرخک) بود.

در مورد مرگ و میر ناشی از امواج گرما، بیشترین مرگ و میر در قاره اروپا در ماه های تابستان گذشته بوده است، به طوری که ۱ هزار ۶۳ نفر در پرتغال، ۱ هزار ۴۷ نفر در اسپانیا و ۷۳۳ نفر در ایتالیا و در خارج از قاره اروپا ۱۷ نفر در ژاپن جان خود را از دست دادند.

مصیبت دیدگان و آسیب دیدگان

اگر تلفات بلایای طبیعی در جهان چند هزار نفر باشد، تعداد آسیب‌دیدگان ده‌ها میلیون نفر تخمین زده می‌شود، همچنین تخریب ده‌ها هزار خانه و زمین کشاورزی، نابودی ده‌ها هزار دام، و صدمات میلیاردی به اموال و زیرساخت های خصوصی و عمومی.

در چین، مقامات اعلام کردند که نزدیک به ۳۹ میلیون نفر تنها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ تحت تأثیر بلایای طبیعی قرار گرفتند و در پاکستان، بیش از ۳۳ میلیون نفر از جمله نزدیک به ۸ میلیون نفر، که تحت تاثیر سیل خانه های خود را ترک کردند.