خسارت بلایای طبیعی به اقتصاد جهان به ۳۰۶ میلیارد دلار رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شرکت بیمه اتکایی «سوئیس رد» در زوریخ اعلام کرد: مجموع ضرر اقتصاد جهانی از بلایای طبیعی و فجایعی که به دست انسان انجام گرفته در سال ۲۰۱۷ میلادی با ۶۳ درصد افزایش، ۳۰۶ میلیارد دلار برآورد می شود.

در این میان آمریکا کانون حوادث بلایای طبیعی جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی بود و طوفان های سهمگینی مانند هاروی، ایرما و ماریا این کشور را درنوردید و بعداز طوفان های سال ۲۰۱۵ میلادی این کشور، این طوفان ها بعنوان دومین طوفان های هزینه بر فصلی در ایالات متحده محسوب می شوند.

همچنین علیرغم افزایش هزینه مالی بلایای طبیعی در سال ۲۰۱۷ میلادی، هزینه ها در حوزه زندگی خانوارها روندی یکنواخت داشته است. شرکت بیمه اتکایی «سوئیس رد» اعلام کرد، بیش از ۱۱ هزار نفر در حوادث سال ۲۰۱۷ جان خود را از دست داده اند یا اینکه مفقود شدند؛ این رقم شبیه سال ۲۰۱۶ است.

برآوردهای اولیه در مورد میزان ضررهای بیمه ای از بلایای طبیعی و حوادث بوجود آمده به دست بشر در سرتاسر جهان تقریبا ۱۳۶ میلیارد دلار است که این رقم بسیار بالاتر از میانگین سالانه ۱۰ سال گذشته است؛ ضمن اینکه از سال ۱۹۷۰ میلادی به بعد، بلایای طبیعی سال ۲۰۱۷ میلادی بعنوان سومین خسارت بزرگ ناشی از بلایای طبیعی طی این چند سال محسوب می شود.

شرکت بیمه اتکایی «سوئیس رد» اعلام کرد: پرداخت ضررهای بیمه ای این شرکت به بلایای طبیعی در سال های اخیر به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.