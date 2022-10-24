عرضه خودرو «هایما» در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، در اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالای ایران آمده است ۸ آبان ۲۰۰ دستگاه هایما S ۷ مشکی و ۵۰ دستگاه هایما S ۷ مشکی سفارشی در تالار خودرو عرضه می‌شود.

تاریخ تحویل این محصولات ایران خودرو ۱۶ آذر ماه یعنی ۳۸ روزه خواهد بود.

قیمت پایه هایما S ۷ مشکی ۷۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هایما S ۷ مشکی سفارشی مجهز به جک برقی صندوق عقب ۷۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که به این هزینه‌ها ۱۳ درصد بهای نهایی خودرو بابت مالیات ارزش افزوده و عوارض قانونی به علاوه هزینه‌های بیمه و شماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ۴۲ میلیون و ۳۴ هزار و ۵۰۰ ریال اضافه می‌شود.

در مشخصات هر دو گروه خودرو اشاره شده هر کد ملی (خریداران حقیقی) مجاز به ثبت سفارش بر روی یکی از کدهای عرضه شده در تاریخ عرضه و برای یک خودرو است. همچنین خریداران باید شرایط سنی ۱۸ سال تمام را داشته باشند و اشخاصی که در عرضه قبلی موفق به خرید شدند امکان ثبت سفارش ندارند.

علاوه بر این خریداران جهت ادامه مراحل خرید باید همزمان با تسویه مبلغ معامله در بورس (حداکثر تا پایان مهلت مجاز تسویه در بورس) با مراجعه به سایت به آدرس (esale.ikco.ir) اقدام به ایجاد و تکمیل پروفایل شخصی کرده و در زمان مقرر که طی پیامک (تکمیل وجه هزینه‌های متعلقات قانونی) اطلاع رسانی می‌شود علاوه بر انتخاب یکی از نمایندگی‌های مجاز، بیمه گر موردنظر خود را در سایت انتخاب و نسبت به واریز وجه هزینه‌ها اقدام کنند.

براساس اطلاعیه مربوطه در صورت عدم واریز هزینه‌های مذکور حداکثر تا ۵ روز تقویمی پس از ارسال پیامک (تکمیل وجه متعلقات قانونی) به نسبت زمان تأخیر خریدار در واریز وجوه تکمیلی زمان تحویل خودرو تغییر خواهد کرد.