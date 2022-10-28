بایدن از ترس واگذاری انتخابات، سقف قیمت نفت روسیه را مسکوت گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دولت آمریکا قصد ندارد تا پیش از انتخابات میان دوره ای کنگره دراین کشور موضوع تعیین سقف قیمت نفت روسیه را پیگیری کند.

رسانه‌های آمریکایی روز جمعه به نقل از منابع آگاه خود نوشتند که دولت «جو بایدن» در نظر دارد تعیین سقف قیمت نفت روسیه را تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ۸ نوامبر به تعویق بیاندازد، زیرا این نگرانی وجود دارد که این اقدام می تواند جایگاه دموکرات‌ها در انتخابات آتی را متاثر سازد.

در گزارش رسانه های آمریکا در این خصوص آمده است که برنامه ریزی اضطراری، مذاکرات بر سر قیمت نفت روسیه چه در داخل دولت و چه با متحدان آمریکا و نیز کاهش تولید اوپک پلاس از جمله عواملی است که در تعویق این طرح تا پس از انتخابات میان دوره ای کنگره تاثیر داشته است.

بر اساس این گزارش، جزئیات نهایی در مورد چگونگی عملکرد سقف برای نفت روسیه وجود ندارد و فقدان چنین جزئیاتی صنعت نفت را به این فکر واداشته است که آیا نفت روسیه در ضرب الاجل اولیه در ۵ دسامبر با الزامات تحریمی مواجه خواهد شد یا خیر.

ایالات متحده، آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به جنگ روسیه و اوکراین، چندین بسته تحریمی علیه مسکو اعمال کردند. تحریم‌هایی که مشکلات جاری در بازارهای انرژی را تشدید کرده و منجر به بحران بزرگ انرژی، افزایش تورم و افزایش هزینه‌های زندگی در سراسر جهان شده است. با این حال گروه هفت در اندیشه تعیین سقف احتمالی قیمت نفت روسیه است اما هنوز موفق به اتفاق نظر در این باره نشده است.