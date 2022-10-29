به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، جِن ساکی، سخنگوی پیشین کاخ سفید می‌گوید که آنچه در حال حاضر در جریان است، دموکرات‌ها را به نوعی نگران کرده است.

ساکی گفت: دموکرات‌ها از نتیجه احتمالی انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا نگرانند و این نگرانی طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. مردم از مسیری که برخی از این رقابت‌ها پیش گرفته‌اند، می‌ترسند.

ساکی گفت که اگر جمهوری‌خواهان کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، «تحقیقات و استیضاح‌های متعددی» در پیش خواهد بود.

رای‌دهندگان آمریکایی هشتم نوامبر برای انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا پای صندوق‌های رأی خواهند رفت و این در حالی است که تسلط جزئی دموکرات‌ها بر کنگره این کشور، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این اظهارنظر در حالی مطرح شده که نظرسنجی اخیر مؤسسه ایپسوس حاکی از آن بود که تنها ۳۹ درصد آمریکایی‌ها از عملکرد جو بایدن، رئیس جمهور این کشور رضایت دارند. نتایج نظرسنجی‌های اخیر، دموکرات‌ها را درباره از دست دادن کنترل دو مجلس کنگره (سنا و مجلس نمایندگان) بسیار نگران کرده است. در صورت قدرت گرفتن جمهوری‌خواهان، برنامه‌های اجرایی دولت بایدن با وقفه روبه‌رو خواهد شد و از دست رفتن محبوبیت بایدن به این نگرانی دامن است.

انتخابات میان‌دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آمریکا برای گزینش ۴۳۵ نماینده مجلس نمایندگان، ۳۵ سناتور، ۳۹ فرماندار و شماری زیادی از مقامات محلی و ایالتی در سراسر آمریکا، هشتم نوامبر (۱۷ آبان ۱۴۰۱) برگزار خواهد شد.