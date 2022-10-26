مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم سیاهکارزاده مدیرعامل مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و دبیرهای اجرایی جشنواره تجسمی و بینال‌های تجسمی کشور صبح امروز ۴ آبان ماه به دلیل تشدید بیماری سرطان درگذشت.

سیاهکارزاده که دچار سرطان کبد بود، پس از ابتلاء به کرونا، بیماری سرطانش بروز بیشتری پیدا کرد و در یک ماه گذشته نیز این بیماری تشدید شده بود. وی که از ابتدای سال ۱۴۰۱، به ندرت سرکار می‌رفت، برنامه‌های بیست و نهمین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان را نیز انجام داده بود.

بر اساس پیگیری خبرنگار مهر، قرار است پیکر عبدالرحیم سیاهکارزاده فردا پنجشنبه ۵ آبان ماه تشییع شود.

عبدالرحیم سیاهکارزاده متولد ۱۳۴۵ اهواز و کارشناسی حقوق دارد. در کارنامه وی، علاوه بر عضویت در شورای سیاستگذاری و دبیری اجرایی جشنواره‌های هنرهای تجسمی فجر و جوانان، معاونت اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت اداری و مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان، عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی هنرهای نمایشی فجر، عضو شورای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جشنواره بین‌المللی تئاتر عروسکی، عضویت شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی یازدهمین دوسالانه بین‌المللی عکس تهران، عضویت شورای برنامه‌ریزی اولین اکسپوی بزرگ تهران، عضویت شورای سیاستگذاری دوسالانه نگارگری ایران، عضویت شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی نهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران، عضویت در شورای سیاستگذاری و اجرایی ششمین جشنواره تجلی احساس، عضویت شورای خرید آثار هنری مرکز هنرهای تجسمی و عضویت شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی شورای آموزشی، پژوهشی نقاشی خیالی نگاران به چشم می‌خورد.