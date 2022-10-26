اخذ مجوزهای تأییدیه قطار ملی تا ۲ ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر ۱۸۰ دستگاه آسانسور در خطوط ۱، ۲ و ۵ مترو فعال هستند اما تعدادی آسانسور در خطوط مترو به ویژه خطوط جدیدتر ۶ و ۷ نصب شده‌اند که به علت عدم صدور تاییدیه سازمان استاندارد، امکان بهره برداری ندارند.

در همین رابطه؛ مسعود درستی مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه ضمن اشاره به برگزاری جلسه‌ای با مدیرکل سازمان استاندارد استان تهران طی دو هفته گذشته، بیان کرد: در حال حاضر ۹۷ دستگاه آسانسور در خطوط ۳، ۴، ۶ و ۷ قابلیت بهره برداری ندارند و منتظر اخذ تاییدیه مجوز بهره برداری سازمان استاندارد تهران هستند. به زودی نزدیک به ۵۰ درصد از این ۹۷ دستگاه آسانسور مورد بهره برداری قرار می‌گیرند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه ۵۰ درصد باقی مانده تبدیل به دودسته شده‌اند، افزود: تعدادی از این آسانسورها با اجرای تمهیدات ساده‌ای امکان بهره برداری تا پایان سال را خواهند داشت اما رفع مشکلات حدود ۱۵ الی ۲۰ دستگاه آسانسور سخت‌تر است.

درستی درباره زمان بهره برداری از ۱۵ تا ۲۰ دستگاه آسانسور باقی مانده، عنوان کرد: تلاش می‌شود تا اوایل سال ۱۴۰۲ این بخش هم وارد مدار بهره برداری شود.

وی درباره وضعیت فعلی قطار ملی و روند اخذ تأییدیه‌های آن، توضیح داد: برای اخذ تأییدیه‌ها، مشاور لهستانی انتخاب شده بود که یکی از مشاورهای بنام این حوزه در دنیا بشمار می‌رود. این مشاور مراحل ساخت قطار ملی را رصد می‌کند و همزمان تاییدیه مراحل ساخت و طراحی آن را صادر می‌کند.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با اعلام اینکه بیش از ۷۵ درصد ارزیابی و تاییدیه مراحل ساخت انجام شده است، اضافه کرد: تصور ما این بود که تا الان باید کار تاییدیه به اتمام می‌رسید. گاهی اوقات اتفاقات غیرمنتظره‌ای پیش می‌آید که زمان رفت و برگشت تعدادی از تأییدیه‌ها زمان بر می‌شود.

درستی در ادامه گفت: برای مثال تصور می‌کردیم که یکی از داکیومنت‌های قطار ظرف یک تا دو هفته تأیید می‌شود اما بیش از دو ماه صدور تاییدیه طول کشید. این موضوعات خارج از پیش بینی و برنامه‌ریزی بود؛ تمام تلاشمان این است که طی یک الی دو ماه آینده اخذ کلی تاییدیه قطار ملی انجام شود تا از آن‌طرف قرارداد تولید انبوه قطار ملی اجرایی شود.