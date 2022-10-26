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۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۸:۲۸

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش:

بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیر دولتی کشور تحصیل می‌کنند

بیش از ۲ میلیون دانش‌آموز در مدارس غیر دولتی کشور تحصیل می‌کنند

اصفهان- معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۲ میلیون و یکصد هزار دانش آموز در مدارس غیردولتی کشور تحصیل می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مؤسسان مدارس غیر انتفاعی نواحی و مناطق استان اصفهان در اصفهان با اشاره به اینکه امسال شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی افزایش یافت، اظهار داشت: امسال نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ برای پرداخت تسهیلات به مدارس غیر دولتی در نظر گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه مأموریت اصلی آموزش و پرورش، تربیت انسان و خلق سرمایه انسانی است، خاطرنشان کرد: به‌همین دلیل دشمن می‌خواهد به این موضوع ورود کند و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در زمینه‌های مختلف سخت افزاری اقدام کرده که تا کنون توفیقی در این زمینه نداشته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش نرم افزاری مانند تهاجم فرهنگی، مدل جدیدی از حضور دشمن است، تصریح کرد: دشمن از فرصت دو سال دوران کرونا و حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی استفاده کرد، غفلت‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفت، فضای مجازی فرزندان ما را به آغوش کشید و دشمن مشتاقانه وارد این فضا شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه دشمن فضای مجازی را بستر خوبی برای ورود به تربیت کودکان و نوجوانان و خانواده دید، ادامه داد: لازم است آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی، هنرمندانه و با برنامه ریزی کامل در این زمینه و در بخش‌های فضای مجازی، فرهنگی و آموزشی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان و دانش آموزان ما علاقه مند هستند که مورد توجه قرار گیرند و اگر ما این کار را انجام ندهیم و به آنها در مدارس و کلاس‌های درس سر نزنیم، دیگران آنها را تحویل می‌گیرند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ندائی که از دشمن برمی آید، ورود به مدارس و مراکز آموزشی است و ما نباید اجازه ورود آنها را در حوزه نرم افزاری بدهیم.

محمودزاده با بیان اینکه بخشی از این نیروهای انسانی در مدارس غیر دولتی تربیت می‌شوند، گفت: حدود ۲ میلیون و یکصد هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به روز ۱۳ آبان، افزود: در این روز شاهد حضور خوبی از مدارس مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آرمان‌های انقلاب و شهدا خواهیم بود.

لزوم استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و واقفان در نظام حکمرانی آموزش و پرورش

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت خیریه‌ها، گروه‌های جهادی و واقفان برای مرحله نخست مردمی‌سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، تاکید کرد و گفت: مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش یکی از راهبردهای جدی دولت سیزدهم است که در آن بدنبال پایه گذاری جدید و بدون سود شخصی در تأسیس و اداره مدارس هستیم.

محمودزاده اضافه کرد: در این طرح دولت نیز حمایت‌ها و مشارکت خود را خواهد داشت اما تأسیس و اداره مدرسه به دست مردم خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم این طرح به موضوع مدارس هیأت امنایی ورود خواهیم کرد، گفت: نقش مردم و انجمن‌های اولیا و مربیان در مدرسه داری تقویت خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به سند تحول و راهبردی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اشاره و اضافه کرد: معلمان، عنصر اصلی این سند هستند و به دنبال صلاحیت‌های علمی و تخصصی و استانداردسازی آموزش هستیم.

محمودزاده با اشاره به اینکه مهندسی کیفیت در آموزش و پرورش در سند تحول سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و رویکردهای جدید تربیتی اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: در قالب این سند به دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه و منعطفانه با واگذاری امور به خود مدارس استان‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه تنگ نظری‌هایی درباره مدارس غیر دولتی در برخی از استان‌ها وجود دارد، اظهار داشت: درباره نوسازی مدارس و استحکام بنا و رفع مشکلات موجود در حال پیگیری آئین نامه‌ها هستیم و امید است هرچه زودتر با تصویب آن، این مساله برطرف شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره زمین‌های با کاربری آموزشی نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اگر آموزش و پرورش به زمین‌های با کاربرد آموزشی نیازی ندارد این زمین‌ها را می‌توان به مدارس غیر دولتی واگذار کرد که این موضوع به رفع مشکل استان‌ها نیز کمک می‌کند.

کد مطلب 5617843

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