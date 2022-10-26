به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمودزاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای مؤسسان مدارس غیر انتفاعی نواحی و مناطق استان اصفهان در اصفهان با اشاره به اینکه امسال شهریه‌های مدارس غیر انتفاعی افزایش یافت، اظهار داشت: امسال نزدیک به ۸۰۰ میلیارد ریال از محل تبصره ۱۸ برای پرداخت تسهیلات به مدارس غیر دولتی در نظر گرفته شد.

وی با تاکید بر اینکه مأموریت اصلی آموزش و پرورش، تربیت انسان و خلق سرمایه انسانی است، خاطرنشان کرد: به‌همین دلیل دشمن می‌خواهد به این موضوع ورود کند و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در زمینه‌های مختلف سخت افزاری اقدام کرده که تا کنون توفیقی در این زمینه نداشته است.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش نرم افزاری مانند تهاجم فرهنگی، مدل جدیدی از حضور دشمن است، تصریح کرد: دشمن از فرصت دو سال دوران کرونا و حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی استفاده کرد، غفلت‌هایی نیز در این زمینه صورت گرفت، فضای مجازی فرزندان ما را به آغوش کشید و دشمن مشتاقانه وارد این فضا شد.

محمودزاده با اشاره به اینکه دشمن فضای مجازی را بستر خوبی برای ورود به تربیت کودکان و نوجوانان و خانواده دید، ادامه داد: لازم است آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی، هنرمندانه و با برنامه ریزی کامل در این زمینه و در بخش‌های فضای مجازی، فرهنگی و آموزشی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان و دانش آموزان ما علاقه مند هستند که مورد توجه قرار گیرند و اگر ما این کار را انجام ندهیم و به آنها در مدارس و کلاس‌های درس سر نزنیم، دیگران آنها را تحویل می‌گیرند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ندائی که از دشمن برمی آید، ورود به مدارس و مراکز آموزشی است و ما نباید اجازه ورود آنها را در حوزه نرم افزاری بدهیم.

محمودزاده با بیان اینکه بخشی از این نیروهای انسانی در مدارس غیر دولتی تربیت می‌شوند، گفت: حدود ۲ میلیون و یکصد هزار دانش آموز در مدارس غیر دولتی تحصیل می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به روز ۱۳ آبان، افزود: در این روز شاهد حضور خوبی از مدارس مختلف دولتی و غیر دولتی برای حمایت از آرمان‌های انقلاب و شهدا خواهیم بود.

لزوم استفاده از ظرفیت خیریه‌ها و واقفان در نظام حکمرانی آموزش و پرورش

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه بر لزوم استفاده از ظرفیت خیریه‌ها، گروه‌های جهادی و واقفان برای مرحله نخست مردمی‌سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش، تاکید کرد و گفت: مردمی سازی نظام حکمرانی آموزش و پرورش یکی از راهبردهای جدی دولت سیزدهم است که در آن بدنبال پایه گذاری جدید و بدون سود شخصی در تأسیس و اداره مدارس هستیم.

محمودزاده اضافه کرد: در این طرح دولت نیز حمایت‌ها و مشارکت خود را خواهد داشت اما تأسیس و اداره مدرسه به دست مردم خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مرحله دوم این طرح به موضوع مدارس هیأت امنایی ورود خواهیم کرد، گفت: نقش مردم و انجمن‌های اولیا و مربیان در مدرسه داری تقویت خواهد شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش همچنین به سند تحول و راهبردی سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی اشاره و اضافه کرد: معلمان، عنصر اصلی این سند هستند و به دنبال صلاحیت‌های علمی و تخصصی و استانداردسازی آموزش هستیم.

محمودزاده با اشاره به اینکه مهندسی کیفیت در آموزش و پرورش در سند تحول سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و رویکردهای جدید تربیتی اجرا می‌شود، خاطرنشان کرد: در قالب این سند به دنبال ایجاد مدیریت یکپارچه و منعطفانه با واگذاری امور به خود مدارس استان‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه تنگ نظری‌هایی درباره مدارس غیر دولتی در برخی از استان‌ها وجود دارد، اظهار داشت: درباره نوسازی مدارس و استحکام بنا و رفع مشکلات موجود در حال پیگیری آئین نامه‌ها هستیم و امید است هرچه زودتر با تصویب آن، این مساله برطرف شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش درباره زمین‌های با کاربری آموزشی نیز خاطرنشان کرد: بر اساس قانون اگر آموزش و پرورش به زمین‌های با کاربرد آموزشی نیازی ندارد این زمین‌ها را می‌توان به مدارس غیر دولتی واگذار کرد که این موضوع به رفع مشکل استان‌ها نیز کمک می‌کند.