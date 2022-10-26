به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا مرتضوی شامگاه چهارشنبه در مراسم تجلیل از صنایع برتر استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان صنعتی و دارای ظرفیت‌های استثنایی است، اظهار داشت: طی یک دهه اخیر آنطور که باید در سطح محوری به اصفهان توجه نشده است.

وی افزود: باید نگاه به استان اصفهان با توجه به صنایع موجود متفاوت باشد، انتظار ما نگاه عدالت محور است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه قرار بر این است که اصفهان متفاوت‌تر دیده شود، ابراز داشت: ما برای حل کردن مشکلات واحدهای صنعتی استان سرپرست شعب بانک را تغییر داده‌ایم و پای حل مشکلات صنایع ایستاده‌ایم.

وی با بیان اینکه در ستاد تسهیل رفع موانع تولید را با قدرت ادامه داده‌ایم، گفت: طی یک سال گذشته ۲۱۹ واحد صنعتی را احیا کردیم و در برخی موارد از ظرفیت‌های شورای تأمین استان استفاده کرده‌ایم.

مرتضوی با بیان اینکه احیای ۴۸۰ واحد صنعتی در استان تا پایان سال را در دستور کار داریم، گفت: تاکنون ۴۰ درصد از وظایف ما محقق شده است.

وی با بیان اینکه انتظار ما این است که صنایع بزرگ حساب‌های خود را از تهران به اصفهان منتقل کنند، گفت: ارائه خدمات به صنایع نیز به این سمت حرکت کرده است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه نرخ بیکاری در استان اصفهان از ۱۲.۶ به ۱۰.۶ درصد رسیده است، افزود: این امر بیانگر توسعه فضا برای اشتغال است.

وی با بیان اینکه سعی داریم اختیارات استان‌ها را برای حل مشکلات صنایع افزایش دهیم، ادامه داد: با این امر مشقت کمتری را تحمل خواهند کرد.

مرتضوی با بیان اینکه رویکرد استان اصفهان در آینده رویکرد دانش بنیانی دارد، افزود: صنعتگران سرمایه‌گذاری جدید خود را به سمت دانش بنیان شدن سوق دهند، شرایط تولید بهتر می‌تواند امکان ارزش افزوده را فراهم کند.

وی ادامه داد: هر صنعتی به سمت دانش بنیان شدن رفته پایدار شده و از این به همه صنایع این پیشنهاد را داریم.

استاندار اصفهان با بیان اینکه برخی از فعالان اقتصادی برای پیوستن به پیمان شانگهای با استان‌های مختلف کشورهای خارجی برای توسعه ارتباطات اقتصادی دعوت شده‌اند، گفت: باید از پیله رقابت درون کشوری خارج شویم در بازارهای جهانی به رقابت بپردازیم.



