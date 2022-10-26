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۴ آبان ۱۴۰۱، ۲۳:۰۰

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان:

برخورد ۵ خودرو در زرین‌شهر ۱۳ مصدوم داشت

برخورد ۵ خودرو در زرین‌شهر ۱۳ مصدوم داشت

اصفهان – سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از برخورد پنج خودرو در محور زرین شهر و مصدومیت ۱۳ نفر در این حادثه خبر داد.

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶ و ۳۸ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه پنج خودروی النترا، سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۶ و روآ با یکدیگر برخورد کرده‌اند، افزود: این حادثه در زرین شهر روبه‌روی ذوب آهن اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اضافه کرد: این حادثه ۱۳ مصدوم شامل ۵ مرد و ۷ خانم و یک کودک دختر و یک کودک پسر داشت.

وی افزود: سه نفر از مصدومان با آمبولانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند و ۱۰ نفر دیگر نیز رضایت به انتقال به مراکز درمانی نداده و در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.

کد مطلب 5617998

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