عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی در استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۶ و ۳۸ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در این حادثه پنج خودروی النترا، سمند، پژو پارس، پژو ۲۰۶ و روآ با یکدیگر برخورد کرده‌اند، افزود: این حادثه در زرین شهر روبه‌روی ذوب آهن اتفاق افتاده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام ۲ واحد امدادی ۱۱۵ برای این حادثه اضافه کرد: این حادثه ۱۳ مصدوم شامل ۵ مرد و ۷ خانم و یک کودک دختر و یک کودک پسر داشت.

وی افزود: سه نفر از مصدومان با آمبولانس به بیمارستان شهدای لنجان منتقل شدند و ۱۰ نفر دیگر نیز رضایت به انتقال به مراکز درمانی نداده و در محل حادثه به صورت سرپایی درمان شدند.