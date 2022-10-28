اجرای طرح «دارو رسان» برای بیماران خاص

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فاطمی از اجرای طرح «دارو رسان» در تهران برای بیماران خاص خبر داد و گفت: این طرح صرفاً برای گروه‌های خاصی از بیماران طراحی شده تا به جای مراجعه شهروندان و شهرستانی‌ها به داروخانه‌های متعدد، دارو از طریق پست به درب منزل آن‌ها ارسال شود. در حال حاضر این کار به صورت خیلی محدود در تهران و آن هم عمدتاً برای بیماران SMA انجام می‌شود اما در شهرستان‌ها هنوز اجرایی نشده و امیدواریم این کار در شهرستان‌ها نیز با محوریت داروخانه‌ها انجام شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان، اولویت نخست برای اجرای این طرح را داروهای خاص و کمبود برخی داروها عنوان کرد و گفت: بیماران SMA هزینه درمان بسیار سنگینی دارند و امیدواریم که تأمین دارو برای این بیماران و دیگر بیماران صعب العلاج و رساندن دارو به درب منزلشان تداوم داشته باشد.

وی از بدهی بالغ بر صد هزار میلیاد تومانی دولت به بیمه‌ها سخن گفت و افزود: دولت فقط برای اجرای طرح «دارویار» باید ۲,۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند اما متأسفانه از ابتدای اجرای این طرح یعنی طی سه ماه اخیر حتی یک ریال هم به داروخانه‌ها پرداخت نشده است.

فاطمی با اشاره به اینکه کمبود دارو در اغلب مراجعات مردم به داروخانه‌ها مشهود است، اظهار کرد: در حال حاضر شش میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتند و تعداد افرادی که بیمه نیستند کمتر از یک میلیون نفر است اما مهم‌ترین مسئله در شرایط کنونی، تأمین دارو و ذخایر استراتژیک دارو در کشور است.

نایب رئیس انجمن داروسازان در برنامه‌ای رادیویی با اشاره به گزارشاتی در خصوص کمبود برخی آنتی بیوتیک‌ها و داروها گفت: اولین انتظار ما این است که بحث ذخایر استراتژیک دارو نه در سطح وزارت بهداشت بلکه در شورای عالی امنیت ملی مطرح شود چون زیبنده کشورمان نیست که مردم برای تهیه شربت استامینوفن ساده و آموکسی سیلین و غیره دچار مشکل شوند.