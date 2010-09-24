کرکره داروخانه های کرج پائین است ؛ مردم سرگردان شدند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، داروخانه های شبانه روزی و مراکز خدمات درمانی شبانه روزی، به عنوان محل فروش و عرضه دارو از کارآمدترین مراکز خدماتی نظام سلامت در سراسر کشور هستند و نقش بسیار خطیری در حوزه سلامت ایفا می کنند و با علم به این موضوع روند افزایش داروخانه های شبانه روزی طبق قانون های موجود در کشور بر حسب افزایش جمعیت رشد می یابد نه بر حسب نیاز واقعی.

گلایه شهروندان کرجی از کمبود داروخانه های شبانه روزی

یک شهروند کرجی ساکن کمالشهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با گلایه از کمبود داروخانه شبانه روزی این منطقه به روزکار شدن داروخانه شبانه روزی درمانگاه مرکزی کمالشهر اشاره کرد و گفت: این مرکز عرضه دارویی به دلیل عدم صدور مجوز قانونی تنها در یک شیفت کاری ارائه خدمات می کند که این سبب شده بیماران در روزهای تعطیل و شب هنگام با مشکل تهیه دارو مواجه شوند.

آزاده رضایی در خصوص عملکرد تنها داروخانه شبانه روزی این منطقه نیز اظهار داشت: کمبود کادر داروخانه، بیماران را مدت طولانی در صف دریافت دارو نگه می دارد و این مسئله در فصل زمستان تبعات بسیار زیادی را برای بیماران دارد.

به گفته وی علاوه بر مشکلات مطرح شده، بسیاری از داروهای کمیاب نیز در سبد دارویی داروخانه های شبانه روزی وجود ندارد.

18 داروخانه شبانه روزی در کرج فعال است

به گفته رئیس انجمن داروسازان کرج هم اکنون 18 داروخانه به صورت شبانه روزی در محدوده دانشگاه و شهرکهای کرج فعال است.

دکتر جمشید سامانی در تشریح روال افزایش داروخانه های شبانه روزی گفت: اعلام افزایش این مراکز دارویی طبق تصمیم دانشگاه علوم پزشکی و بر اساس آمارهای رسمی صورت می گیرد که امسال هنوز این موضوع برای کرج عنوان نشده است.

وی افزایش مراکز دارویی را متناسب با رشد جمعیت دانست و افزود: طبق قوانین موجود و اقدامات کارشناسی شده به ازای هر 70 هزار نفر باید یک داروخانه شبانه روزی وجود داشته باشد و در کرج نیز این استاندارد رعایت شده است و تا زمانیکه این آمار جمعیت به حد نصاب نرسد این امر محقق نمی شود.

این مسئول در توضیح مسائل مطرح شده شهروندان در خصوص شیوه نامطلوب عملکرد برخی داروخانه ها اظهار داشت: نظارت بر عملکرد داروخانه ها برعهده دانشکده علوم پزشکی است که این مهم نیز با جدیت انجام می شود. سامانی با تاکید بر ارائه برنامه های جامع جهت توسعه نظارت بر فعالیت داروخانه ها افزود: با تمهیدات و برنامه ریزیهای مناسب می توان دراین مسیر گامهای موثرتری برداشت. وی درباره چگونگی وضعیت شبکه توزیع دارو عنوان کرد: داروها از سه کانال هلال احمر، شرکت داروپخش و انجمن داروسازان توزیع می شود.

سامانی تعداد شبکه های رسمی پخش دارو در کشور را شش شبکه عنوان کرد و اظهار داشت: شرکت داروپخش، البرز و قاسم از جمله این شبکه ها است که در کنار آن نیز شرکتهای کوچک قرار دارند.

این مسئول نقش هلال احمر در شبکه توزیع دارویی را مهم و راهگشا ذکر کرد و افزود: از جمله وظایف جمعیت هلال احمر در داخل و خارج از کشور کمک به تهیه دارو و وسایل و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مراکز بهداشتی درمانی و آموزش کشور با موافقت وزارت بهداشت و با همکاری هلال احمر و صلیب سرخ کشورهایی که عضو اتحادیه بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر جهانی هستند، است.

سامانی افزود: در صورتیکه شرکتهای پخش دارو نتوانند دارویی را به علتهای مختلفی چون گران بودن در اختیار بیمار قرار دهند، هلال احمر توزیع دارو را برعهده می گیرد.

کرکره های پایین بعضی داروخانه های شبانه روزی در این خصوص یک شهروند فردیسی در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: منزلم در یکی از خیابانهای منتهی به فردیس است. نیمه شب گذشته همسر بیمارم را برای درمان به درمانگاه بردم و برای تهیه دارویش نیز به نزدیکترین داروخانه شبانه روزی رفتم. هرچه به درب شیشه ای زدم هیچکس باز نکرد. به گفته این شهروند فردیسی بسیار پیش آمده که داروخانه های این منطقه به مسئولیت قانونی شان در قبال بیماران نیازمند به دارو عمل نمی کنند و باعث سرگردانی نیازمندان به دارو در خیابانها می شوند. احمد دارابی افزود: این قصور بیمارانی را که وسیله نقلیه شخصی ندارند بیشتر دچار مشکل می کند زیرا به هر حال باید دارو را تهیه کنند از کدام دارو خانه و در کجای شهر مشخص نیست. سامانی با بیان اینکه قیمت داروها از سوی وزارتخانه تعیین می شود، عنوان کرد: نرخ داروها در نوسان است که البته در اکثر مواقع قیمت داروها سیر صعودی دارد که متاسفانه هماهنگ نبودن قیمت ذکر شده بر روی داروها از مشکلات عمده داروخانه ها و بیماران است.

مسئول شیف صبح داروخانه شبانه روزی دکتر ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، از فعالیت سه داروخانه شبانه روزی در منطقه فردیس خبر داد و گفت: این مراکز شامل داروخانه شبانه روزی رسالت، عبدی و ابراهیمیان است.



حمیدرضا کریمی عنوان کرد: در این داروخانه هیچگاه پیش نیامده است که مراجعه کننده پشت درب بسته بماند.

وی در پاسخ به اعتراض برخی شهروندان مبنی بر رد بیمه تکمیلی از سوی داروخانه ها گفت: مهمترین سازمان‌های بیمه ‌گر یعنی تامین اجتماعی و خدمات درمانی تاکنون برای شروع به کار داروخانه و عقد قرارداد، همکاری مناسبی با داروخانه‌ها داشته‌اند ومحدودیتی دراین زمینه ایجاد نکردند و درپرداخت مطالبات نیز مطلوب عملکرده اند وعلت رد پذیرش بیمه های تکمیلی نیز ابهام در نوع داروهای مشمول این بیمه از سوی سازمان بیمگر است.

کریمی با بیان اینکه طبق قانون بیمه، بیمار تنها 30 درصد هزینه دارو را می پردازد، افزود: این درحالیست که در بیمه های تکمیلی هنگام محاسبه 70 درصد باقی مانده بیمه، این سازمان هزینه بسیاری از داروها را از حیطه مسئولیتهای سازمان خارج می داند و از پرداخت هزینه دارو خودداری می کند.

شاید وقت آن رسیده باشد که با توجه به شیوع بیماریها و افزایش آمار بیماران، مسئولان ذیربط درصدد بالا بردن تسهیلات دارویی و دارورسانی به شهروندان باشند. به نظر می رسد یکی از این راههای خدمت رسانی در این بخش که شهروندان نیز تقاضاهای بسیاری در خصوص آن داشته اند افزایش داروخانه های شبانه روزی باشد زیرا پرداختن به این موضوع حساس که به طور مستقیم با سلامت افراد در ارتباط است بسیار مهم است.