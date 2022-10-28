سررشته عاملان فاجعه آفرینان حادثه تروریستی شیراز مشخص شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباس امینی ظهر آدینه در خطبه‌های نمازجمعه این هفته شاهرود به میزبانی مصلا مدرسه قلعه این شهر ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی شیراز و ابراز همدردی با بازماندگان و خانواده‌های شهدای ضمن بیان اینکه سررشته عاملان فاجعه آفرینان حادثه حرم شاه‌چراغ (ع) شیراز باید مشخص شود، ابراز داشت: این تنها خواسته‌ای که برآوردن آن قدری از داغ این عزیزان را کاهش می‌دهد.

وی با بیان اینکه شهادت ۱۵ زائر دل هر فردی را در اقصی نقاط جهان به لرزه درآورده است، افزود: هتک حرمت حرم اهل بیت (ع) و کشتن افراد بی گناه که در بین آنها کودک نیز وجود دارد قابل گذشت نیست لذا مهمترین خواسته مردم برخورد قاطع و خردمندانه با عاملان اصلی این حادثه است.

خطیب جمعه شاهرود با بیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی محکوم کردن این حادثه بعد از نماز نشان از وحدت و اتحاد بین امت اسلامی است، ابراز داشت: مردم با حضور خودشان حمایت از نظام و محکوم کردن این حوادث را نشان می‌دهند اما اقدام قاطع مسئولان در زمینه کشف این اقدامات مهمترین خواسته جامعه است.

امینی با بیان اینکه تنها اقدام لازم برای برخورد با سران اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر باید از سوی مسئولان صورت گیرد، تصریح کرد: مردم هر کجا که لازم بود پای صحنه آمده و حمایت و پشتیبانی خودشان را از نظام مقدس جمهوری‌اسلامی قاطع نشان دادند.

وی با بیان اینکه تنبیه و محاکمه عادلانه اغتشاشگران مورد انتظار مردم از مسئولان است، افزود: برخی با ایجاد فضای دو قطبی به دنبال ماهیگیری از آب گل آلود و رسیدن به منافع شخصی خودشان هستند لذا در برخورد با این افراد باید ابتدا هشدارهای لازم به آنها داده و سپس قاطعانه با آنها رفتار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ولایت مدار و شهیدپرور شاهرود بعد از نمازجمعه مسیر مصلا مدرسه قلعه تا میدان جمهوری را با سردادن شعار ایجاد اغتشاش و ناامنی در شیراز را محکوم کردند.