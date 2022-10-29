پایان لیگ برتر تفنگ و تپانچه مردان با قهرمانی سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، آخرین دیدار از پانزدهمین دوره لیگ برتر تفنگ مردان و دیدار معوقه از هفته پنجم روز جمعه، ۶ آبان ماه در سالن ۸۰ خط سایت تیراندازی آزادی برگزار شد. در این دیدار سپاهان برابر هیات ایلام قرار گرفت و برابر این تیم به برتری رسید.

با اتمام رقابت‌های لیگ برتر تفنگ مردان تیم سپاهان با ۲۰ امتیاز به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت، ایلام با ۱۶ امتیاز نایب قهرمان شد و نزاجا با ۱۲ امتیاز در جایگاه سوم ایستاد.

در آخرین دیدار از پانزدهمین دوره لیگ برتر تفنگ مردان و دیدار معوقه از هفته پنجم سپاهان برابر نوید ایران جوان قرار گرفت و برابر این تیم شکست خورد.

با اتمام رقابت‌های لیگ برتر تفنگ مردان تیم سپاهان با ۲۱ امتیاز به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت، شهید لطفی هوافضای سپاه و هیات همدان نیز ۱۷ امتیاز کسب کردند که با توجه به نتیجه دیدار رودررو، شهید لطفی هوا فضای سپاه نایب قهرمان شد و هیات همدان در جایگاه سوم ایستاد.

*پایان هفته چهارم لیگ برتر تیراندازان بانوان با قهرمانی خدمتی و سبقت‌الهی

هفته چهارم لیگ برتر تفنگ بانوان امروز جمعه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید. در پایان این دیدارها دانشگاه آزاد و دریاچه ارومیه به ترتیب برابر مقاومت و نیروی زمینی ارتش به برتری رسیدند. سپاهان از سد شهید زین الدین قم گذشت و برلیان نیز تیگرا را مغلوب کرد.

در بخش انفرادی و در فینال این مسابقات نجمه خدمتی از سپاهان برابر آرمینا صادقیان از سپاهان با نتیجه ۱۶ بر صفر به برتری رسید و در جایگاه نخست ایستاد و صادقیان دوم شد. فاطمه کرمزاده از دانشگاه آزاد نیز در رده سوم ایستاد.

در پایان دیدارهای هفته چهارم تپانچه نیز تیم‌های هیات مازندران و کرمان به ترتیب برابر هیات البرز و مقاومت به برتری رسیدند، هیات قم از سد فولاد هرمزگان گذشت و هیات فارس مقابل آبتین به پیروزی دست یافت.

در بخش انفرادی و در فینال این مسابقات زینب طوماری و گلنوش سبقت الهی هر دو از هیات فارس برابر هم قرار گرفتند که در پایان سبقت‌الهی با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ به برتری رسید و در جایگاه نخست ایستاد و طوماری دوم شد. سارا میرابی از فولاد هرمزگان در رده سوم قرار گرفت.