لزوم ورود نهادهای نظارتی به موضوع احتکار آنتی بیوتیک ها و سرُم

قاسم ساعدی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو باید با برنامه‌ریزی، چالش کمبودها را رفع کنند؛ با خبرهایی که به ما رسیده، گویا به زودی مشکل کمبود آنتی بیوتیک و سرم رفع و دوباره شاهد روال عادی تولید و توزیع این محصولات خواهیم بود.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که در کشور ما بیداد می‌کند، تجویز بی‌رویه و مصرف زیاد برخی اقلام دارویی از جمله آنتی‌بیوتیک‌ها است. در این خصوص، هم پزشکان باید در نسخه‌نویسی دقت بیشتری به خرج دهند و هم مردم در استفاده آن، خودسر عمل نکنند. بدون تردید، اگر همین یک نکته لحاظ شود، بحران دارو تا حد قابل ملاحظه‌ای، فروکش خواهد کرد.

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تصریح کرد: تجویز و استفاده بیش از حد هر دارویی، هم ضرر به اقتصاد کشور است و هم اجحاف در حق کسانی است که نیازمند جدی آن داروها هستند. از این‌رو، باید یک بار برای همیشه این موضوع در کشور، فرهنگ‌سازی شود.

ساعدی اظهار داشت: متاسفانه در این ایام، خبرهایی به ما رسید که نشان از احتکار آنتی‌بیوتیک‌ها و سرُم در کشور داشت. واقعاً برای افرادی که چنین کارهایی را در قبال هموطنان‌شان می‌کنند، باید تاسف خورد. از طرفی، از نهادهای نظارتی می‌خواهیم جدی وارد عمل شوند و اگر شرکت یا اشخاصی چنین رویه‌ای را در پیش گرفتند، با آنها برخورد جدی شود تا دیگر هیچ شرکت و فردی این‌دست کارها در آینده حتی به ذهنش هم خطور نکند.

وی با عنوان این مطلب که از طرح دارویاری حمایت کردم و آن را دستاورد دولت سیزدهم دانستم، خاطرنشان کرد: موفقیت طرح دارویاری در گرو، اختصاص منابع است و امید دارم، هم سازمان برنامه و بودجه و هم بانک مرکزی، کمک و حمایت‌شان را همیشه داشته باشند تا این طرح، رضایت حداکثری در جامعه ایجاد کند.