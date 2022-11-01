فاطمی امین اهل باندبازی و بده بستان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با استیضاح سیدرضا فاطمی امین اظهارداشت: تحولات ساختاری و اصلاحات اقتصادی کشور از سال گذشته آغاز شده است و ادامه این روند مستلزم همکاری بین دولت و مجلس است. تیم اقتصادی دولت هم باید با یکدیگر هماهنگ باشند و بتوانند مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کنند.

وی متذکر شد: در چهار سال دوم دولت روحانی حداقل ۵ وزیر صمت را تجربه کردیم و همین مسئله باعث شد وزارت صمت دچار بی ثباتی شود. فاطمی امین، وزارت صمت را در شرایط سختی تحویل گرفت و به عبارت دقیق‌تر، وی این وزارتخانه را با شرایط ایده آلی تحویل نگرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: موافقان استیضاح وزیر صمت معمولاً مشکلات خودرو را مطرح می‌کنند، در حالی که نباید همه وظایف وزارت صمت محدود به مسئله خودرو شود. البته بنده هم معتقدم که باید کیفیت خودرو بهبود یابد و قیمت آن کاهش پیدا کند.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استانداردسازی خودرو و کاهش قیمت آن در دستور کار وزیر صمت است وفاطمی امین برای وارات خودرو هم عزم جدی دارد. خودرو ۴۰ سال است که مشکل دارد و در دو سال نمی‌توان مشکلات خودرو را حل کرد.

وی اظهارداشت: حرکت جدیدی برای ارتقای کیفیت وکاهش قیمت خودرو آغاز شده است و باید به فاطمی امین فرصت دهیم. فاطمی امین خار چشم مافیای خودرو است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ما قانون جهش تولید مسکن را تصویب کردیم و قرار است سالی یک میلیون مسکن ساخته شود. در کنار تأمین زمین و تسهیلات بانکی، تأمین مصالح ساختمانی هم بسیار مهم است که وزیر صمت به آن توجه دارد

وی متذکر شد: کمیسیون عمران مجلس تاکنون دهها جلسه با فاطمی امین درباره کنترل قیمت مصالح ساختمانی برگزار کرده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در دولت قبل به دلیل کمبود سوخت در زمستان و کمبود برق در تابستان بسیاری از کارخانه‌های سیمان تعطیل و قیمت آن چند برابر شد.

نماینده مردم جهرم در مجلس ادامه داد: فاطمی امین در شرایطی مسئولیت وزارت صمت را برعهده گرفت که قیمت مصالح ساختمانی از جمله میلگرد و سیمان بسیار گران شده بود اما با تدبیر درست و همدلی و هماهنگی وزارت صمت و نیرو قیمت مصالح ساختمانی کنترل شد و ما شاهد کاهش قیمت مصالح ساختمانی هستیم.

رضایی کوچی اظهارداشت: فاطمی امین فردی پرکار است و به هیچ وجه اهل بده بستان و باندبازی نیست. وزارت صمت وزارتخانه‌ای پر از پول است و اگر وزیری اهل رانت باشد، دیگر امیدی به آن وزارتخانه نیست اما فاطمی امین تاکنون ثابت کرده که فردی پاکدست است و حتی موافقان استیضاح وی هم نکته‌ای درباره شائبه‌های اقتصادی و مالی درباره فاطمی امین مطرح نکرده‌اند.