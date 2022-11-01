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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۰

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تایباد:

۶۸ سری جهیزیه در تایباد توزیع شد

۶۸ سری جهیزیه در تایباد توزیع شد

تایباد ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) تایباد گفت: ۶۸ سری جهیزیه از محل طرح ازدواج آسان کمیته امداد بین جوانان تحت پوشش این نهاد در تایباد توزیع شد.

رضا جهانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولین مرحله توزیع جهیزیه سال جاری کمیته امداد امام خمینی (ره) در شهرستان تایباد صبح سه شنبه با حضور امام جمعه اهل سنت شهرستان، معاون عمرانی فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستات توزیع شد.

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد افزود: ۶۸ سری جهیزیه شامل یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، تلویزیون و جاروبرقی به ارزش ریالی ۳۰۰ میلیون ریال است که به جوانان تحت پوشش این نهاد در شهرستان تایباد توزیع شده است.

وی با بیان اینکه ۱۳ سری جهیزیه دیگر هفته آینده توزیع خواهد شد گفت: با این توزیع دیگر هیچ درخواست جهیزیه‌ای در فهرست کمیته امداد تایباد نخواهیم داشت. این جهیزیه‌ها از محل قانون جوانی جمعیت و ازدواج آسان تأمین شده است.

جهانپور اضافه کرد: از مجموع ۱۴۳ هزار نفر جمعیت شهرستان تایباد ۴ هزار و ۷۰۰ خانوار با ۱۱ هزار نفر جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تایباد است.

کد مطلب 5622033

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