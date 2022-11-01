  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۶:۴۲

زنگ خطر به صدا درآمد؛

خطر اعدام ۵۳ زندانی آزادی بیان در عربستان/ ۸ کودک در بین محکومان

خطر اعدام ۵۳ زندانی آزادی بیان در عربستان/ ۸ کودک در بین محکومان

یک نهاد حقوق بشری در بیانیه ای از صدور حکم اعدام برای ۱۵ زندانی آزادی بیان در عربستان خبر داد که شمار افراد در معرض اعدام در این کشور را به ۵۳ نفر می رساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سعودی لیکس، نهاد حقوق بشری موسوم به اروپا-عربستان، در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای ۱۵ زندانی آزادی بیان در عربستان خبر داد که شمار افراد در معرض اعدام در این کشور را به ۵۳ نفر می‌رساند.

در این بیانیه ضمن هشدار درباره قتل عام فعالان عربستانی در زمینه آزادی بیان، اعلام شده است که دستکم ۸ کودک عربستانی در بین افراد محکوم به اعدام حضور دارند.

این نهاد بین المللی از همه طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی خواسته است که به یاری محکومان به اعدام در عربستان سعودی شتافته و از اجرای این احکام جائرانه جلوگیری نمایند.

گفتنی است پیش از این نهادهای حقوق بشری بین المللی درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در عربستان سعودی هشدار داده و اعلام کردند محمد بن سلمان تلاش دارد با ارائه برخی آزادی‌های نمایشی، نگاه‌ها را از وضعیت نامناسب حقوق بشری در این کشور منحرف نماید.

خطر اعدام ۵۳ زندانی آزادی بیان در عربستان/ ۸ کودک در بین محکومان

کد مطلب 5622287

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها