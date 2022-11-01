هشدار یک نهاد بین المللی درباره بدترشدن وضعیت حقوق بشر در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سعودی لیکس، مؤسسه «ذوینا» از نهادهای حقوق بشری بین المللی درباره بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی هشدار داد.

در این بیانیه درباره افزایش فشارها علیه زندانیان آزادی بیان و صدور احکام قضائی جائرانه علیه آنها هشدار داده شده است.

پیش تر نهاد حقوق بشری موسوم به اروپا-عربستان، در بیانیه ای از صدور حکم اعدام برای ۱۵ زندانی آزادی بیان در عربستان خبر داد که شمار افراد در معرض اعدام در این کشور را به ۵۳ نفر می‌رساند.

در این بیانیه ضمن هشدار درباره قتل عام فعالان عربستانی در زمینه آزادی بیان، اعلام شده است که دستکم ۸ کودک عربستانی در بین افراد محکوم به اعدام حضور دارند. این نهاد بین المللی از همه طرف‌های منطقه‌ای و بین المللی خواسته است که به یاری محکومان به اعدام در عربستان سعودی شتافته و از اجرای این حکام جائرانه جلوگیری نمایند.

گفتنی است پیش از این نهادهای حقوق بشری بین المللی درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در عربستان سعودی هشدار داده و اعلام کردند محمد بن سلمان تلاش دارد با ارائه برخی آزادی‌های نمایشی، نگاه‌ها را از وضعیت نامناسب حقوق بشری در این کشور منحرف نماید.