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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۵۱

افشاگری فعال عربستانی؛

بن‌سلمان حتی به پسرعموی خودش هم رحم نکرد!

بن‌سلمان حتی به پسرعموی خودش هم رحم نکرد!

یک فعال عربستانی از صدورحکم ۳۰ سال حبس برای پسر عموی محمد بن سلمان ولیعهد سعودی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک فعال عربستانی از صدور حکم ۳۰ سال حبس برای پسر عموی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی خبر داد.

ترکی شلهوب فعال مشهور عربستانی در توئیتی نوشت: مقامات سعودی شاهزاده عبدالله بن فیصل آل سعود را بازداشت کرده و این شاهزاده سعودی که ۳۱ سال دارد را به ۳۰ سال زندان محکوم کرده اند. بن سلمان سفاک حتی به پسرعموهای خود هم رحم نمی‌کند.

فعال سعودی در ادامه خطاب به بن سلمان تاکید کرد که تو چه کسی هستی که حتی به پسرعموهایت هم رحم نمی‌کنی!

آسوشیتدپرس درباره عبد الله بن فیصل نوشته است که وی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا است و از ورود به سیاست اجتناب می کرده است.

پیش از این نیز یک نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای ۱۵ زندانی آزادی بیان در عربستان خبر داد که شمار افراد در معرض اعدام در این کشور را به ۵۳ نفر می‌رساند. در این بیانیه ضمن هشدار درباره قتل عام فعالان عربستانی در زمینه آزادی بیان، اعلام شده است که دستکم ۸ کودک عربستانی در بین افراد محکوم به اعدام حضور دارند.

گفتنی است در سال‌های اخیر نهادهای حقوق بشری بین المللی درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در عربستان سعودی هشدار داده و اعلام کردند محمد بن سلمان تلاش دارد با ارائه برخی آزادی‌های نمایشی، نگاه‌ها را از وضعیت نامناسب حقوق بشری در این کشور منحرف نماید.

کد مطلب 5624920

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    نظرات

    • IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      16 22
      پاسخ
      بن سلمان قصاب خبرنگار ، و قاتل مردم یمن است
    • مهدی جلالوند IR ۲۳:۲۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
      22 5
      پاسخ
      بن سلمان برای پیشرفت کشورش علف های هرزرا ازبین می برد🤔
    • سیدکمال IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      20 4
      پاسخ
      اونجا همه دربرابر قانون یکی هستن شاهزاده یا مردم عادی دزد دزده کارآفرین مورد ستایش دزد محبوس میشه واین رمز پیشرفت سریع و بدون وقفه ی عربستان
    • MARCO IR ۰۳:۲۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      14 3
      پاسخ
      اره قصابه برا دزدا شماها هم سعی کنید قصاب باشید برای دزدایی ک اختلاس میکنن ب حساب نظام چقد پول دزدیده شده؟از متروپل و فولاد مبارکه چخبر؟
      • ۲۰:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
        2 0
        ایول
    • IR ۰۴:۱۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 21
      پاسخ
      یه آدم عقب افتاده که فقط به قدرت رسیده
      • Milo IR ۰۴:۳۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
        0 0
        خودت یهوچی گفتی که باید ۱ هفته انالیزش کنی. اب در کوزه و همه تشنه لب954
    • IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      9 3
      پاسخ
      خب مهم این هست که بانزدیکترین قوم خودش برخورد میکنه امااگرایران بود ولش میکردن،،ویا میگفتن م ج ح
    • رضا IR ۰۸:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      14 1
      پاسخ
      اگر به پسر عمویش رحم کند نمیشه بهش بگی قانون
    • IR ۰۹:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      2 4
      پاسخ
      دیگه اقدامات بن سلمان برای حفظ قدرت بیشتر قابل درک شده
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 2
      پاسخ
      کسی ک ب پسرعموی خودش رحم نکرد، ب عبدالحمید مولوی ایرانی رحم می کند؟ مردم آگاه باشید گول بن سلمان رانخورید
    • مهدی IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
      0 1
      پاسخ
      چیزی به نابودی آل سعود باقی نمانده

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