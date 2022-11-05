به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، یک فعال عربستانی از صدور حکم ۳۰ سال حبس برای پسر عموی محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی خبر داد.

ترکی شلهوب فعال مشهور عربستانی در توئیتی نوشت: مقامات سعودی شاهزاده عبدالله بن فیصل آل سعود را بازداشت کرده و این شاهزاده سعودی که ۳۱ سال دارد را به ۳۰ سال زندان محکوم کرده اند. بن سلمان سفاک حتی به پسرعموهای خود هم رحم نمی‌کند.

فعال سعودی در ادامه خطاب به بن سلمان تاکید کرد که تو چه کسی هستی که حتی به پسرعموهایت هم رحم نمی‌کنی!

آسوشیتدپرس درباره عبد الله بن فیصل نوشته است که وی دانشجوی دانشگاه نورث ایسترن در آمریکا است و از ورود به سیاست اجتناب می کرده است.

پیش از این نیز یک نهاد حقوق بشری در بیانیه‌ای از صدور حکم اعدام برای ۱۵ زندانی آزادی بیان در عربستان خبر داد که شمار افراد در معرض اعدام در این کشور را به ۵۳ نفر می‌رساند. در این بیانیه ضمن هشدار درباره قتل عام فعالان عربستانی در زمینه آزادی بیان، اعلام شده است که دستکم ۸ کودک عربستانی در بین افراد محکوم به اعدام حضور دارند.

گفتنی است در سال‌های اخیر نهادهای حقوق بشری بین المللی درباره وضعیت اسفناک حقوق بشر در عربستان سعودی هشدار داده و اعلام کردند محمد بن سلمان تلاش دارد با ارائه برخی آزادی‌های نمایشی، نگاه‌ها را از وضعیت نامناسب حقوق بشری در این کشور منحرف نماید.