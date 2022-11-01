پوتین: اوکراین از کریدور غلات برای حمله به سواستوپل استفاده کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که رجب طیب اردوغان با پوتین رایزنی تلفنی داشته است.

در بیانیه صادره ار سوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در این خصوص آمده است: پوتین و اردوغان در مورد مسائل مربوط به وضعیت جاری اجرای توافق غلات تبادل نظر کردند. پوتین دراین رایزنی تلفنی، اردوغان را از دلایل تصمیم روسیه برای تعلیق مشارکت خود در این توافق مطلع کرد.

بیانیه کرملین در این خصوص می افزاید: پوتین و اردوغان همچنین در مورد نتایج نشست روسیه، (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان در شهر سوچی گفتگو کردند. رئیس جمهور روسیه در گفتگو با اردوغان بر لزوم دریافت تضمین از سوی کی یف برای عدم استفاده از کریدور بشردوستانه در اهداف نظامی تاکید کرد.

کرملین افزود: پوتین در گفتگوی تلفنی با اردوغان گفت که کی یف با حمایت غرب از کریدور غلات برای حمله به سواستوپل استفاده کرد.

این در حالیست که پیشتر خبرگزاری آناتولی درباره این رایزنی تلفنی گفته بود: اردوغان در گفتگو با پوتین در خصوص دستیابی به راه حلی برای صادرات غلات ابراز اطمینان کرد.

«ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز یکشنبه هفته جاری در اشاره به تعلیق توافق انتقال غلات تصریح کرد که انگلیس و اوکراین عاملان این اختلال هستند.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: توافق غلات به وسیله «ولودمیر زلنسکی» رییس جمهور اوکراین و تروریست های او که توسط کارشناسان انگلیسی هدایت می شوند، متوقف شده است. رژیم کی یف بر تخت جهنمی از جنس پول، اسلحه و مرگ استوار شده است.

در همین ارتباط، وزارت خارجه روسیه روز شنبه در خصوص تعلیق توافقنامه غلات با اوکراین از سوی این کشور بیانیه‌ای صادر کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده بود: مسکو نمی تواند ایمنی کشتی های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در توافق غلات دریای سیاه را تضمین کند و اجرای این توافق را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می آورد. در ۲۹ اکتبر، ارتش اوکراین تحت پوشش یک کریدور بشردوستانه ایجاد شده به عنوان بخشی از اجرای «ابتکار دریای سیاه» برای صادرات محصولات کشاورزی کی یف، حملات هوایی و دریایی گسترده‌ای را با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین علیه کشتی‌ها و زیرساخت‌های روسیه انجام داد. طرف روسی نمی‌تواند ایمنی کشتی‌های بار خشک غیرنظامی شرکت کننده در «ابتکار دریای سیاه» را تضمین کند و اجرای آن را از امروز برای مدت نامحدودی به حالت تعلیق در می‌آورد. دستورالعمل‌های مربوطه به نمایندگان روسیه در مرکز هماهنگی مشترک در استانبول که حمل و نقل اوکراینی‌ها را کنترل می‌کند، داده شده است.

وزارت دفاع روسیه نیز پیشتر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: مسکو مشارکت در معامله غلات را به حالت تعلیق درآورده است. این اقدام مسکو به دنبال حملات به کشتی‌های ناوگان دریای سیاه روسیه از سوی نیروهای اوکراین با پهپاد انجام شده است. روسیه این اقدام کی یف را محکوم می‌کند.

بنابر اعلام مسکو، در این حمله که به وسیله ۹ پهپاد هوایی و ۷ پهپاد دریایی انجام شد، ناوگانی مورد حمله قرار گرفت که طبق توافق مورد حمایت سازمان ملل متحد و ترکیه مسئول تامین امنیت کاروان صادرات غلات اوکراین است.

گفتنی است که ترکیه، اوکراین، روسیه و سازمان ملل با میانجیگری آنکارا در ۲۲ جولای در استانبول سند مربوط به «انتقال امن غلات و مواد غذایی از بنادر اوکراین» را امضا کردند. تاکنون ده‌ها کشتی حامل غلات اوکراین با عبور از تنگه‌های ترکیه راهی بازارهای جهانی شده‌اند.

یک روزنامه اسپانیایی پیشتر فاش کرده بود که غلاتی که از بنادر اوکراین صادر می‌شود، عمدتاً سر از قاره اروپا درمی آورد.

روزنامه اسپانیایی «ال پایس» با استناد به داده‌های منتشره از سوی سازمان ملل و نیز آمار مربوط به ردیابی کشتی‌ها در گزارشی اعلام کرد که دست کم ۳۸ درصد غلات صادر شده از اوکراین به مقصد کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شده است، این در حالیست که بر اساس توافق اخیر میان روسیه و اوکراین و با میانجیگری سازمان ملل بنا بود این غلات به کشورهای در حال توسعه آفریقا صادر شود.