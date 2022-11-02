هفدهمین مدرسه خیرساز سرعین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر باقرزاده صبح چهارشنبه در آیین افتتاح این مدرسه خیرساز اظهار کرد: مدرسه زنده یاد سرخوش مهدی‌زاده به عنوان هفدهمین مدرسه خیرساز شهرستان سرعین افتتاح و در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کلنگ احداث مدرسه سه کلاسه ابتدایی زنده یاد سرخوش مهدی‌زاده روستای گازیر سرعین با زیربنای ۱۸۰ متر مربع و اعتباری بالغ بر یک میلیارد تومان در خردادماه سال‌جاری به زمین زده شد.

فرماندار سرعین با بیان اینکه بلافاصله کار احداث این مدرسه نیز به همت خیر مدرسه‌ساز لطیف مهدی‌زاده شروع شد، گفت: این پروژه در پنج ماه تکمیل و برای بهره‌برداری در اختیار آموزش و پرورش شهرستان سرعین قرار گرفت.

باقرزاده با گرامیداشت روز ۱۳ آبان و روز دانش‌آموز، شرکت اقشار مختلف مردم در راهپیمایی روز جمعه را مهم ارزیابی کرد و افزود: به دلیل وقایع اخیر امسال، حضور همه اقشار جامعه در این راهپیمایی لازم و ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: خیرین مدرسه‌ساز نمونه بارز مشارکت اجتماعی و فرهنگی در حوزه آموزش و پرورش محسوب می‌شوند که خالصانه و با تمام ظرفیت، آموزش و پرورش را در رسیدن به اهداف متعالی آموزشی و تربیتی یاری می‌رسانند.

باقرزاده با تاکید بر ضرورت ایجاد مدرسه استثنایی شهرستان سرعین اضافه کرد: امیدواریم پس از تعیین محل احداث این مدرسه، کار ساخت آن نیز در اولویت مجمع خیرین مدرسه‌ساز شهرستان قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با این افتتاح، کلنگ احداث نوزدهمین پروژه خیرساز مدرسه متوسطه روستای اوجور نیز به زمین زده شد.