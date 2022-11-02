شناسایی ۳۳۹۲ نقطه حادثه خیز در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی عصر سه شنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان مرکزی گفت: بالا بردن سطح ایمنی خودروها اثر مستقیم در کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به تصادف ماه گذشته یک خودروی ایمن خارجی و خودروی غیرایمن داخلی و جان باختن ۴ سرنشین خودروی ناایمن داخلی در محور زالیان گفت: هرچند عامل اصلی برخی تصادفات بی احتیاطی رانندگان است، اما هر تخلفی در رانندگی نباید منجر به مرگ شود، بنابراین می‌توان با بالا بردن کیفیت و ایمنی خودروها تصادفات منجر به فوت را کاهش داد.

رئیس پلیس راه کشور به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر بالابردن سطح ایمنی خودروها و خواسته بحق تمام مردم ایران اشاره کرد و افزود: حذف نقاط حادثه خیز در کشور از اولویت‌های اصلی است.

وی با اشاره به شناسایی ۳ هزار و ۳۹۲ نقطه حادثه خیز اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه آن پر تصادف و هزار و ۸۰۷ نقطه دیگر نیز دارای شرایط ایجاد حادثه تشخیص داده شدند که البته برای حذف برخی از آنها تلاش شده و اکنون رفع مشکلات حدود هزار نقطه در اولویت است.

سردار مؤمنی به وضعیت جاده‌ای استان مرکزی نیز اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در بخشی از یک محور ۲۶ کیلومتری، در ۷ ماهه نخست امسال ۳۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بخش مهمی از آن مربوط به غیر استاندار و ناایمن بودن راه است.

رئیس پلیس راه کشور از کامیون‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم در تصادفات منجر به فوت نام برد و گفت: بحث نصب حفاظ جانبی برای کامیون‌ها و کامیونت‌ها مطرح است که در کمیسیون مربوطه نیز مصوب و مقرر شده از اول دی ماه امسال خودروهای بالای ۵ سال کارکرد، که تعداد آنها حدود ۱۸۸ هزار دستگاه است با ایجاد این حفاظ جانبی از شدت ضربه وارده به خودروی مقابل بکاهند و در تصادفات مانع حرکت خودروهای دیگر به زیر کامیون‌ها شوند.

سردار مؤمنی گفت: وزارت صمت موظف شده مراکز استانداردی را برای تجهیز این خودروهای سنگین به حفاظ ایمنی در استان‌ها پیش بینی کند.