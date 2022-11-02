  1. استانها
  2. مرکزی
۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۸:۲۶

رئیس پلیس راه کشور مطرح کرد؛

شناسایی ۳۳۹۲ نقطه حادثه خیز در کشور

شناسایی ۳۳۹۲ نقطه حادثه خیز در کشور

اراک- رئیس پلیس راه کشور با اشاره به شناسایی سه هزار و ۳۹۲ نقطه حادثه خیز در کشور گفت: از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه پرتصادف شناسایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مؤمنی عصر سه شنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان مرکزی گفت: بالا بردن سطح ایمنی خودروها اثر مستقیم در کاهش تلفات جاده‌ای دارد.

وی با اشاره به تصادف ماه گذشته یک خودروی ایمن خارجی و خودروی غیرایمن داخلی و جان باختن ۴ سرنشین خودروی ناایمن داخلی در محور زالیان گفت: هرچند عامل اصلی برخی تصادفات بی احتیاطی رانندگان است، اما هر تخلفی در رانندگی نباید منجر به مرگ شود، بنابراین می‌توان با بالا بردن کیفیت و ایمنی خودروها تصادفات منجر به فوت را کاهش داد.

رئیس پلیس راه کشور به تاکید رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور بر بالابردن سطح ایمنی خودروها و خواسته بحق تمام مردم ایران اشاره کرد و افزود: حذف نقاط حادثه خیز در کشور از اولویت‌های اصلی است.

وی با اشاره به شناسایی ۳ هزار و ۳۹۲ نقطه حادثه خیز اضافه کرد: از این تعداد هزار و ۵۸۵ نقطه آن پر تصادف و هزار و ۸۰۷ نقطه دیگر نیز دارای شرایط ایجاد حادثه تشخیص داده شدند که البته برای حذف برخی از آنها تلاش شده و اکنون رفع مشکلات حدود هزار نقطه در اولویت است.

سردار مؤمنی به وضعیت جاده‌ای استان مرکزی نیز اشاره و تصریح کرد: متأسفانه در بخشی از یک محور ۲۶ کیلومتری، در ۷ ماهه نخست امسال ۳۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند که بخش مهمی از آن مربوط به غیر استاندار و ناایمن بودن راه است.

رئیس پلیس راه کشور از کامیون‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم در تصادفات منجر به فوت نام برد و گفت: بحث نصب حفاظ جانبی برای کامیون‌ها و کامیونت‌ها مطرح است که در کمیسیون مربوطه نیز مصوب و مقرر شده از اول دی ماه امسال خودروهای بالای ۵ سال کارکرد، که تعداد آنها حدود ۱۸۸ هزار دستگاه است با ایجاد این حفاظ جانبی از شدت ضربه وارده به خودروی مقابل بکاهند و در تصادفات مانع حرکت خودروهای دیگر به زیر کامیون‌ها شوند.

سردار مؤمنی گفت: وزارت صمت موظف شده مراکز استانداردی را برای تجهیز این خودروهای سنگین به حفاظ ایمنی در استان‌ها پیش بینی کند.

کد مطلب 5622517

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چندسال قبل هم آمار نقاط حادثه خیز اعلام شد تا الان نباید کمتر شده باشه؟
    • جمشید IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
      0 0
      پاسخ
      پلیس راهنمایی و رانندگی..هیچ پیشگیری و نظارت و دخالتی در مورد ‌‌‌‌سد معبرهای خیابانی...و...حریم جاده نمیکند!..و فقط پس از تصادفات به جنازه کشی.. مشغول میشود!!!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها