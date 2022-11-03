به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، ژان کلود ون‌دام بازیگر فیلم‌های اکشن بازیگر و تهیه‌کننده فیلم اکشن جدیدی با نام «کشتار بی‌صدا» خواهد بود.

آنتونی هیکاکس سازنده «برپاخیزان جهنم ۳»، نویسنده و کارگردان این فیلم است.

داستان «کشتار بی‌صدا» درباره ۴ سرباز است که در کنگو گنجی کشف و آن را دفن می‌کنند تا ۳ سال بعد بازگردند و آن وقت آن را تقسیم کنند، اما ماجرا جور دیگری رقم می‌خورد.

ورنون دیویس بازیگر سابق لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، رافائل آمایا و مادلینا آنیا نیز در این فیلم جلوی دوربین می‌روند.

فیلمبرداری این فیلم در اوایل ۲۰۲۳ شروع می‌شود.

هم‌زمان هالیوودر ریپورتر نیز خبر داد این بازیگر در فیلمی به نویسندگی و کارگردانی جیمز کالن برساک با عنوان «سیاهی یک مرد» و در نقش یک مامور پلیس اینترپل بازی می‌کند که باید از پسر یک خبرچین کشته شده در برابر باندهای بی‌رحم محافظت کند.

برساک داستان این فیلم را با همراهی ون‌دام خلق کرده و فیلمنامه را با آلتئا چو نوشته است.

این فیلم اکشن نئونوار در زمره فیلم‌های خشن‌تر و تلخ‌تر کارنامه این بازیگر اکشن جای می‌گیرد و فیلمبرداری آن در اوایل سال ۲۰۲۳ در لس‌آنجلس انجام می‌شود.

ون دام بلژیکی در حالی هم‌زمان بازیگر ۲ فیلم شده که سال پیش گفته بود «اسم من چیست؟» ساخته جرمی زگ آخرین فیلم اکشنی است که وی در آن بازی می کند و حالا که پا به شصت سالگی گذاشته می‌خواهد دور دنیا سفر کند و کمی آرام باشد. وی گفته بود: همه عمر کار کردم و ۳۰ سال هتل‌ها محل زندگی‌ام بوده‌اند. می‌خواهم آرام بگیرم و از زندگی و خانواده لذت ببرم. زندگی زود می‌گذرد.