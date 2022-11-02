به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نرخ نامه جدید سازمان مدیریت میادین قیمت ۱۴ محصول از انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین میوه و تره بار کاهش یافته، به شرح زیر اعلام شد؛

۱- بادمجان با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶,۲۰۰ تومان

۲- بادمجان دُلمه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۲۰۰ تومان

۳- خیار رسمی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۲۰۰ تومان

۴- خیار بذر اصفهان با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۲۰۰ تومان

۵- خیار گلخانه‌ای ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۷۰۰ تومان

۶- سیب زمینی نو با ۱,۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۷۰۰ تومان

۷- فلفل دُلمه رنگی با ۳,۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۷,۹۰۰ تومان

۸- کاهو پیچ با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان

۹- کاهو رسمی پاک کرده با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶ هزار تومان

۱۰- کلم بروکلی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان

۱۱- کلم سفید با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان

۱۲- کلم قرمز با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان

۱۳- گل کلم با ۱,۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۵,۹۰۰ تومان

۱۴- لوبیا سبز قیطونی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۹۰۰ تومان