به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نرخ نامه جدید سازمان مدیریت میادین قیمت ۱۴ محصول از انواع سبزیجات برگی و غیر برگی در میادین میوه و تره بار کاهش یافته، به شرح زیر اعلام شد؛
۱- بادمجان با هزار تومان کاهش قیمت، هر کیلوگرم ۶,۲۰۰ تومان
۲- بادمجان دُلمه با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۲۰۰ تومان
۳- خیار رسمی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۲۰۰ تومان
۴- خیار بذر اصفهان با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۲۰۰ تومان
۵- خیار گلخانهای ۱,۵۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۷۰۰ تومان
۶- سیب زمینی نو با ۱,۲۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۳,۷۰۰ تومان
۷- فلفل دُلمه رنگی با ۳,۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۷,۹۰۰ تومان
۸- کاهو پیچ با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان
۹- کاهو رسمی پاک کرده با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶ هزار تومان
۱۰- کلم بروکلی با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۹,۵۰۰ تومان
۱۱- کلم سفید با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۴,۵۰۰ تومان
۱۲- کلم قرمز با هزار تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۶,۵۰۰ تومان
۱۳- گل کلم با ۱,۶۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۵,۹۰۰ تومان
۱۴- لوبیا سبز قیطونی با ۱۰۰ تومان کاهش قیمت؛ هر کیلوگرم ۱۵,۹۰۰ تومان
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