به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای قانون رتبه‌بندی، تاکنون معلمان اقدام به بارگذاری مدارک خود در سامانه رتبه‌بندی کرده‌اند و از تاریخ ششم آبان ماه به مدیران مدارس برای بررسی مدارک معلمان دسترسی داده شده است. تاکنون مدارک ۲۳۵ هزار معلم از سوی مدیران مدارس مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است و از امروز دسترسی ارزیابان حرفه‌ای نیز فعال خواهد شد تا به‌طور موازی مدیران مدارس و ارزیابان حرفه‌ای بتوانند مدارک معلمان را ارزیابی نمایند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: به دلیل تسریع درروند اجرای قانون رتبه‌بندی، آخرین فرصت برای بارگذاری و تائید نهایی در سامانه رتبه بندی از سوی معلمان تا تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ آبان تعیین‌شده است.