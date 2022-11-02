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۱۱ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۴۹

در راستای اجرای قانون رتبه‌بندی؛

آخرین‌ مهلت تائید مدارک رتبه‌بندی اعلام شد

آخرین‌ مهلت تائید مدارک رتبه‌بندی اعلام شد

وزارت آموزش‌ و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای، آخرین‌ مهلت تائید نهایی مدارک رتبه‌بندی از سوی فرهنگیان را تا پایان روز پنج‌شنبه ۱۲ آبان اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در راستای اجرای قانون رتبه‌بندی، تاکنون معلمان اقدام به بارگذاری مدارک خود در سامانه رتبه‌بندی کرده‌اند و از تاریخ ششم آبان ماه به مدیران مدارس برای بررسی مدارک معلمان دسترسی داده شده است. تاکنون مدارک ۲۳۵ هزار معلم از سوی مدیران مدارس مورد ارزیابی و بررسی قرارگرفته است و از امروز دسترسی ارزیابان حرفه‌ای نیز فعال خواهد شد تا به‌طور موازی مدیران مدارس و ارزیابان حرفه‌ای بتوانند مدارک معلمان را ارزیابی نمایند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: به دلیل تسریع درروند اجرای قانون رتبه‌بندی، آخرین فرصت برای بارگذاری و تائید نهایی در سامانه رتبه بندی از سوی معلمان تا تاریخ پنج‌شنبه ۱۲ آبان تعیین‌شده است.

کد مطلب 5622767
علی قدمی

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