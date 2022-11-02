برخورد پیکان و دنا در محور دهق ۵ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ویژه ترافیکی استان اصفهان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۹ و ۵۴ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه این حادثه در کمربندی دهق به سمت خونداب کیلومتر ۱۰ اتفاق افتاده است، اضافه کرد: در این حادثه یک دستگاه پیکان با یک دستگاه دنا پلاس با یکدیگر برخورد کرده‌اند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به اعزام یک واحد امدادی ۱۱۵ و آمبولانس درمانگاه دهق برای این حادثه ابراز داشت: در این حادثه پنج نفر شامل سه نفر خانم ۷۵-۵۷-۷۶ ساله و ۲ نفر آقای ۲۲ و۲۳ ساله مصدوم شدند.

وی افزود: همه مصدومان به درمانگاه دهق منتقل شدند.