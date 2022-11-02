«شمس الدین فرزادی پور» مدیرعامل شرکت هواپیمایی هما شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن روز ملی استکبار ستیزی اظهار کرد: آمریکا در ادوار مختلف تاریخ و در حال حاضر علیه ملت بزرگ ایران ظلم‌هایی را روا داشته و می‌دارد.

بهادری جهرمی با اشاره به جلسه امروز هیئت دولت گفت: امروز اولین دستور کار جلسه هیئت دولت بررسی گزارش حجت الاسلام درویشیان نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مقابله با فساد بود. ایشان گزارش مبسوطی در خصوص ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مختلف در حوزه مبارزه با فساد ارائه دادند و نقاط ضعف و قوت دستگاه‌های اجرایی نیز به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این جلسه از برخی دستگاه‌ها به واسطه اقداماتی که در تقویت و توسعه شفافیت یا تکمیل سامانه‌های الکترونیکی که از بروز فساد جلوگیری می‌کند، صورت گرفت. برخی از نقاط ضعف در فرآیندهای اداری و روش‌ها و قوانین و بسترهایی که ممکن است منشأ نفوذ برای تخلف و فساد باشد مطرح و بر لزوم سرعت‌بخشی به اصلاح فرآیندها تاکید شد.

سخنگوی دولت گفت: مردم از این دولت با توجه به شعارها و وعده‌ها و همچنین سابقه دولتمردان، انتظار دارند که منشأ فساد اداری و اقتصادی را از بین ببرد.

بهادری جهرمی گفت: رئیس جمهور در این زمینه تأکیدات ویژه‌ای داشت و دستوراتی را در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

وی تاکید کرد: در جلسه امروز به پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی جناب آقای «شمس الدین فرزادی پور» به عنوان مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما انتخاب شدند و هیئت وزیران به انتخاب ایشان رأی موافق داد.

سخنگوی دولت با اشاره به مصوبات امروز جلسه هیئت دولت گفت: دولت در جلسه یکشنبه خود با آیین نامه اجرایی کمک معیشت ماهانه به جانبازان و آزادگان محترمی که در حالت اشتغال نیستند و درآمدی ندارند موافقت کرد.

بهادری جهرمی افزود: دولت همچنین با اصلاحات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در آیین نامه اجرایی پرداخت تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی موافقت کرد.

وی تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه مصوب شد که مبلغی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور جبران خسارات ناشی از زلزله در استان هرمزگان در اختیار استان قرار بگیرد.

سخنگوی دولت گفت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به اساسنامه سازمان توسعه و فناوری های نوین آب های جوی در جلسه هیئت دولت وصول و ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اصلاح شد تا در صورت تایید نهایی این سازمان بتواند به صورت تخصصی و در قالب یک موسسه دولتی فعالیت خود را آغاز کند.

بهادری جهرمی تاکید کرد: با توجه به اینکه ما طرح های کلنگ زده بسیار زیادی را از سال‌های گذشته تاکنون در کشور داشتیم که نیمه کاره رها شده اند، دولت آیین نامه‌ای را به منظور تامین مشارکت بخش غیردولتی در اتمام این طرح ها به تصویب رساند تا بتوان با اجرایی کردن این آیین‌نامه بخشی از بار روی زمین مانده سال های گذشته را با مشارکت بخش غیردولتی و همکاری دولت از روی زمین برداشت.

وی در پایان گفت: بنای دولت تکمیل طرح های نیمه تمام است. به جز بخش مسکن، کلنگ زنی جدیدی در سفرهای استانی صورت نمی گیرد. طرح ها و ایده های بر زمین مانده چند ده ساله گذشته در اولویت اجرا قرار دارد.