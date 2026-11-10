https://mehrnews.com/x3dztS ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ کد مطلب 7007238 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۶ حضور مردم فاطمی ارومیه در موج ۲۵۵ «شبهای حماسه و اقتدار» ارومیه - مردم ولایی ارومیه همزمان با ایام فاطمیه در موج ۲۵۵ شب های حماسه و اقتدار در خیابان تجمع کردند. دریافت 26 MB کد مطلب 7007238 کپی شد مطالب مرتبط شفتیها در موج ۲۵۵ اجتماع مردمی به استقبال شهید گمنام رفتند لنگرود در شب ۲۵۵؛ یک شهید آمد و جمع عاشقان کاملتر شد حماسه حضور مردم اردستان در ایستگاه ۲۵۵ پیام حضور مردم بندرعباس در اجتماعات شبانه برچسبها بیعت با رهبر انقلاب ارومیه تجمع مردمی
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