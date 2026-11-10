https://mehrnews.com/x3dztP ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹ کد مطلب 7007235 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۹ دویست و پنجاه و سومین شب بیعت تبریزی ها در شب های اقتدار ملی تبریز- در شب دویست و پنجاه سوم مردم در میدان ساعت پرشور تر از قبل حضور داشتند دریافت 10 MB کد مطلب 7007235 کپی شد مطالب مرتبط دویست و پنجاه و چهارمین اجتماع شبانه تبریزیها در شبهای اقتدار ملی دویست و پنجاه و دومین شب تجدید بیعت تبریزیها با رهبری دویستوپنجاهویکمین اجتماع شبانه تبریزیها در بیعت با رهبری برچسبها تبریز مشارکت مردمی اقتدار
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