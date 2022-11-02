مردم اجازه تضعیف نیروهای امنیتی و نظامی کشور را نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد موحد نماینده مردم کهگیلویه در مجلس شورای اسلامی ظهر امروز (چهارشنبه ۱۱ آبان ماه) در صحن علنی مجلس در تذکری شفاهی ضمن تسلیت جان باختن شماری از هموطنان در حادثه شاهچراغ گفت: بی شک حماسه حضور مردم در مراسم تشییع و وداع با شهدای این حمله تروریستی نشان از انس و الفت و وفاداری مردم ایران نسبت به نظام، انقلاب و رهبری است.

وی تصریح کرد: باید در هر سنگری که هستیم قدردان این مردم بصیر و ولایتمدار باشیم و به خاطر کم کاری‌ها و نارسایی‌ها از مردم عذرخواهی کنیم. دولت و مجلس در خدمت بی منت به مردم قدرشناس سر از پا نشناسند، مردمی که در همه صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام با حضور معنادار و چشمگیر خود نقشه‌های ابلیسی استکبار، صهیونیست و ایادی منطقه‌ای را نقش بر آب کرده‌اند.

موحد تاکید کرد: دشمنان نظام و انقلاب بدانند هر چند ما اذعان داریم که کمبودها و نارسایی‌های وجود دارد اما مردم فهیم و بصیر کشور اجازه نخواهند داد بیگانگان و ایادی استکبار جهانی امنیت و آرامش جامعه را مختل نماید.

نماینده مردم کهگیلویه در مجلس ضمن همدردی و عرض تسلیت به خانواده‌های داغدار شهدای روزهای اخیر و گرامیداشت یاد و خاطر آنها عنوان کرد: پیشنهاد می‌کنم روسای قوای سه گانه از ظرفیت جامعه نخبگانی حوزه و دانشگاه برای آسیب شناسی و مطالعه جامعه شناسانه درباره حوادث اخیر بهره بگیرند تا نسخه‌ای میدانی و عملیاتی برای عبور از چالش‌ها و خدمت مردم ارائه دهند.

موحد ادامه داد: مردم حق دارند از ما مطالباتی داشته باشند اما همین مردم مطالبه گر اجازه سوءاستفاده و به انحراف کشاندن خواسته‌های خود و تضعیف نیروهای امنیتی و نظامی کشور را نخواهند داد.

وی خاطرنشان کرد: بی شک عاملین و آمرین حادثه تروریستی اخیر با تلاش سربازان گمنام و قوه قضاییه به سزای اعمال خود خواهند رسید و ملت فهیم ایران اجازه تفرقه و نفوذ به صفوف مستحکم خود را نخواهند داد و پای ارزش‌ها و آرمان‌های نظام همچنان ایستاده‌اند.