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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۱:۵۹

استاندار خراسان شمالی:

اقدامات شهید «محمدزاده» در سیستان و بلوچستان وحدت آفرین بود

اقدامات شهید «محمدزاده» در سیستان و بلوچستان وحدت آفرین بود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی مردمی سازی و جلب مشارکت مردم در حل مشکلات را ویژگی بارز شهید محمدزاده عنوان کرد و گفت: دشمن به دلیل اقدامات وحدت آفرین این شهید، وی را به شهادت رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حسین نژاد صبح پنج شنبه در یادواره شهدای وحدت خراسان شمالی که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: حرکت شهید محمدزاده در سیستان و بلوچستان مردمی و انقلابی بود و دشمن دقیقاً از این موضوع ترس داشت و دارد.

استاندار خراسان شمالی مردمی سازی و جلب مشارکت مردم در حل مشکلات را ویژگی بارز شهید محمدزاده عنوان کرد و گفت: دشمن به دلیل اقدامات وحدت آفرین این شهید، وی را به شهادت رساندند.

وی در ادامه با اشاره به در پیش بودن یوم الله ۱۳ آبان، افزود: در این روز مردم باری دیگر با شهدا تجدید پیمان خواهند کرد.

حسین نژاد با اشاره به حملات گسترده دشمنان به تفکرات دانش آموزان، بیان کرد: باید از طریق منطق با دانش آموزان سخن گفت.

استاندار خراسان شمالی دانش آموزان را همواره نقطه قوت انقلاب دانست و تصریح کرد: دشمن به همین دلیل این بار دانش آموزان را مورد حمله قرار داده است.

وی در انتها گفت: یقیناً بصیرت و آگاهی مردم در ۱۳ آبان باری دیگر دیده خواهد شد.

کد مطلب 5623525

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