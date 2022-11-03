ادامه فعالیت سامانه بارشی در اصفهان/ سمیرم برفی شد

آسیه آقایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در کلانشهر اصفهان طی شبانه روز گذشته تا ۹ صبح امروز ۱۳ میلیمتر باران بارید، اظهار داشت: بررسی الگوهای هواشناسی حاکی از ادامه فعالیت سامانه بارشی در سطح استان تا شامگاه امروز است.

وی اضافه کرد: آسمان تمامی مناطق استان نیمه ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و طی ساعات پیش رو نیز بارش باران و وقوع رعد و برق، مه آلودگی و بارش برف در ارتفاعات غرب و جنوب استان را انتظار داریم.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه در ارتفاعات شهرستان سمیرم نخستین برف پاییزی بارید، گفت: فردا جمعه با خروج سامانه بارشی افت محسوس دما و مه آلودگی به ویژه در محورهای جنوب و غرب استان پیش بینی می‌شود.

آقایی با اشاره به بارش‌های شبانه روز گذشته در سطح استان، گفت: بیشترین میانگین بارندگی از خوانسار با ۴۶ میلیمتر، فریدونشهر ۴۰ میلیمتر، بوئین و میاندشت و داران ۳۰ میلیمتر، چادگان و سمیرم ۲۳ میلیمتر، دهاقان ۲۲ میلیمتر، نجف آباد ۱۸ میلیمتر، گلپایگان و زرین شهر ۱۵ میلیمتر، میمه ۱۲ میلیمتر، دهق ۱۱ میلیمتر، کاشان چهار میلیمتر و ورزنه ۲.۵ میلیمتر بوده است.

دمای زیر صفر درجه در بوئین و میاندشت

وی با بیان اینکه در سراسر استان طی شبانه روز گذشته بارندگی شده است، از کاهش سه تا پنج درجه‌ای دمای هوا خبر داد و افزود: بیشینه دمای هوای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به پنج درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد.

آقایی اضافه کرد: خوروبیابانک با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد بالای صفر و بوئین و میاندشت با دمای چهار درجه سانتیگراد زیر صفر به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده خواهند بود.