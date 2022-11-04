استخدام نیرو در آمازون متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بت گالتی معاون ارشد تجربه و فناوری افراد در آمازون در یک پست وبلاگی نوشت: طبق پیش بینی ما در چند ماه آینده توقف استخدام نیرو ادامه خواهد داشت. ما وضعیت اقتصادی و کسب و کار را رصد می کنیم تا به طور منطقی خود را با شرایط سازگار کنیم.

این شرکت طی هفته های اخیر استخدام نیرو در بخش هایی از کسب وکارش را متوقف کرده اما تصمیم دارد سال آینده میلادی تعداد قابل توجهی نیرو استخدام کند.

طی ماه گذشته بسیاری از رسانه های خبری از متوقف شدن استخدام نیرو در بخش رایانش ابری آمازون(AWS) و همچنین کسب وکار خرده فروشی خبر داده بودند.