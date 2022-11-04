۳ حادثه گازگرفتگی در اصفهان ۴ مصدوم و ۲ فوتی داشت

عباس عابدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ۲ حادثه گازگرفتگی در اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از این حوادث ساعت ۹ و ۱۲ دقیقه امروز به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه در یکی از این حوادث به غلت استفاده از پیک نیک برای گرم کردن اتاق سه نفر شامل یک خانم و ۲ آقا مصدوم شدند، ابراز داشت: یک واحد امدادی برای این حادثه اعزام شد که مصدومان رضایت به انتقال به مرکز درمانی ندارند و به صورت سرپایی درمان شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به حادثه مسمومیت با گاز دی اکسیدکربن به دلیل استفاده از زغال برای گرم کردن اتاق اشاره کرد و افزود: این حادثه نیز ساعت ۹ و ۵۴ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است.

وی گفت: در این حادثه که در دولت آباد منطقه صنعتی اتفاق افتاده است مرد ۵۶ ساله دچار مسمومیت و به بیمارستان غرضی منتقل شد.

عابدی همچنین به سومین حادثه گارگزفتگی در اصفهان اشاره کرد و ابراز داشت: این حادثه ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه به مرکز اورژانس استان اصفهان گزارش شده است. ‌

وی با بیان اینکه این حادثه به دلیل اشکال در لوله بخاری اتفاق افتاده است، گفت: این حادثه در زرین شهر خیابان ولی عصر اتفاق افتاده ئ برای امدادرسانی به آن نیز یک واحد امدادی اعزام شده است.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان افزود: متاسفانه دو نفر شامل مرد ۲۴ ساله و خانم ۶۰ ساله در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند.