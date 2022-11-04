۱۲ میلیون اوراق گواهی کالایی دست به دست شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ۱۱ میلیون و ۸۹۴ هزار و ۹۰۰ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۷۶۸ میلیارد تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به هفته ماقبل (۶ آبان)، ۲۷۲ میلیارد تومان برای ۹ میلیون و ۶۴ هزار و ۵۷۹ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

بدین ترتیب در جریان معاملات هفته گذشته ۴ میلیون و ۴۰۸ هزار و ۱۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش بیش از ۶۸۹ میلیارد تومان را ثبت کرد.

اوراق مبتنی بر طلا با کسب سهم ۹۰ درصدی در ارزش معاملات، جایگاه نخست و با سهم ۳۷ درصدی در حجم معاملات، رتبه دوم بازار گواهی سپرده کالایی را پس از سیمان از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۶ میلیون و ۳۱۸ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی نزدیک ۴ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۵۳ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۱۳ آبان، ۵۱۸ هزار و ۳۲۸ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۲ درصدی رتبه سوم در ارزش معاملات را به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات ۶۱۴ هزار و ۴۵۰ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۵۴ میلیارد و ۳۴۸ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم ۷ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.

معامله ۳۵ هزار و ۸۶۴ گواهی سپرده برنج، ۴۶ گواهی سپرده پسته و ۱۱۲ گواهی سپرده پسته به ترتیب ارزشی بیش از ۲.۵ میلیارد تومان، ۱۰ میلیون تومان و ۴.۳ میلیون تومانی را رقم زده است.