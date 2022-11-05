مدرسه ای به نام «ایران» در حوالی آستان سیدجلال الدین اشرف (ع)

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها، بهرام قربانپور: نامگذاری ۱۳ آبان به عنوان روز «دانش آموز و مبارزه با استکبار جهانی» به واسطه نقش اثرگذار جمعیت دانش آموزی نشان دهنده اهمیت این قشر و لزوم توجه جدی به آنها است و بی توجهی به این قشر که سهم فراوانی در آینده یک جامعه دارد می تواند آن جامعه را به سمت سقوط حرکت دهد.

جنگ، ترور، تحریم های ظالمانه دارویی، اقتصادی و معیشتی، حربه های دشمن برای از پا در آوردن نظام و انقلاب اسلامی در این چهار دهه پرتلاطم بود که با مقاومت مردم انقلابی ناکام ماند اما در چند سال اخیر با گسترش استفاده از فضای مجازی و حضور روزافزون نسل جوان به ویژه دانش آموزان در این فضا نقشه دشمن را تغییر داده و تلاش کرده تا با استفاده از ابزار رسانه و جنگ شناختی و ترکیبی و طعمه قرار دادن نسل جوان وارد فاز جدیدی از نبرد علیه ایران قوی شود.

در این فضای مسموم و غبارآلود، آن چیزی که از نان شب هم واجب تر است، آموزش، تبیین و روشنگری حقایق برای نسل جوان و نوجوان است، کالبدشکافی مسائل روز کشور و جهان آن هم در قالب فعالیت های فرهنگی و هنری می تواند برای این نسل جذاب تر و اثرگذارتر باشد، کاری که یکی از مدارس ابتدایی حوالی آستانه اشرفیه گیلان آن را سرلوحه کار خود قرار داده است تا نسلی انقلابی پرورش دهد.

از حاشیه نگاری گزارش وارد مدرسه ای می شویم که این روزها رنگ و بوی «ایران» به خود گرفته است. مدرسه ای در روستای «پوشل» یکی از روستاهای شهرستان آستانه اشرفیه به نام شهید «یوسفعلی خودشاد». روستای پوشل در دهستان دهشال بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد و طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۶۰۰ نفر در این روستا ساکن هستند.

درهم آمیزی آموزش با مفاهیم فرهنگی و اعتقادی

به مدرسه شهید یوسفعلی خودشاد بر می گردیم فضای آموزشی با مفاهیم فرهنگی و اعتقادی درهم آمیخته بود و این همزاد پنداری فکری و فرهنگی را می توانستید در گوشه گوشه حیاط مدرسه و راهروها و کلاس درس لمس کنید.

اگرچه رنگ پریدگی در و دیوار کلاس و مدرسه در ذوق می زد اما نگاه معصومانه و از روی عشق دانش آموزان پوشلی به هر موجود زنده ای احساس آرامش می داد و محبوبیت، عشق و صفای حاکم در بین مدیریت، معلمین و دانش آموزان، «محرومیت» را از یادها می برد.

دانش آموزان پوشلی با تاسی از شهید یوسفعلی خودشاد، یاد سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی داشتند و با شعار «انتقام سخت نزدیک است» انزجار و نفرتشان را از مسببان این جنایت بزرگ نشان دادند.

حال و هوای مدرسه بدور از هر گونه حواشی و دید و بازدیدهای نمایشی، در کمال سادگی و یک رنگی، «۱۳ آبانی» بود.

صدای استکبارستیزی دانش آموزان در دورترین نقطه گیلان شنیده می شود

«علیرضا کریمی» که مدیرآموزگار این دبستان شهید است و در کنار مدیریت مدرسه به تدریس نیز می پردازد، اقدامات دانش آموزان این مدرسه را به مناسبت روز دانش آموز بسیار ارزشمند خواند و اظهار کرد: صدای استکبارستیزی دانش آموزان حتی در دورترین نقطه گیلان هم شنیده می شود و اینگونه برنامه های فرهنگی و اعتقادی در مدارس روستایی باید برجسته سازی شود.

وی با اشاره به روحیه اعتقادی و فرهنگی دانش آموزان پوشلی افزود: روحیه انقلابی دانش آموزان روستا از فرهنگ و درک بالای مردم منطقه از انقلاب اسلامی سرچشمه می گیرد.

مدیر دبستان شهید یوسفعلی خودشاد با بیان اینکه مراسم ۱۳ آبان در این مدرسه رنگ و بوی دیگری داشت، گفت: گرامیداشت روز دانش آموز و یادبود شهدای دانش آموز به منظور تکریم دانش آموز، ارج نهادن به جایگاه آنان در جامعه و مسئولیت های اجتماعی و به نمایش گذاشتن اتحاد و همبستگی و استکبارستیزی در دبستان شهید یوسفعلی خودشاد پوشل شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد.

جالی خالی معاونت پرورشی و آموزشی در مدارس روستایی

کریمی با بیان اینکه فعالیت فرهنگی مدارس روستایی باید بیشتر دیده شود، اضافه کرد: مسئولان در برگزاری برنامه های فرهنگی تمرکززدایی کنند و به مناطق روستایی هم بها دهند.

وی با بیان اینکه اکثر مدارس روستایی از معاونت های پرورشی و آموزشی بی بهره است، افزود: معلمین و آموزگاران دبستان پوشل با همراهی دانش آموزان این مدرسه بدون حضور معاونت های پرورشی و آموزشی اقدامات فرهنگی و مذهبی خوبی را رقم زدند.

مدیر دبستان شهید یوسفعلی خودشاد پوشل با اشاره به بخشی های فعالیت های فرهنگی این مدرسه بیان کرد: برگزاری محفل انس با قرآن و یادبود شهدای دانش آموز، شهدای دانش آموز درحمله تروریستی شاهچراغ، شهدای دانش آموز شهرستان آستانه اشرفیه و ۸ شهید روستای پوشل و همچنین جمع آوری زندگی نامه شهدای دانش آموز شهرستان بخشی از اقدامات بوده است.

وی، دخیل دادن دانش آموزان به کارهای فرهنگی و مذهبی را برای آینده سازی آنها موثر دانست و افزود: انجام کارهای جمعی، مشارکت در فعالیت فرهنگی و مذهبی و مسئولیت دادن به دانش آموزان از سنین پایه باعث تقویت مهارت و سبک زندگی می شود.

لزوم توجه بیشتر به مدارس روستایی

دبستان شهید یوسفعلی خودشاد پوشل آستانه اشرفیه شاید یکی از صدها مدرسه روستایی باشد که در آن کارهای فرهنگی بزرگ و اثرگذاری انجام می شود اما به علت تمرکز محوری مسئولان، در حاشیه قرار دارند و کسی به آنها نمی پردازد.

پایه محوری فرهنگ سازی بخش های مختلف همیشه منتج به نتیجه شده است، دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی بسترهای خوبی برای فرهنگ سازی موضوعات مختلف هستند و کاری که در دبستان شهید یوسفعلی خودشاد از سوی مدیریت و معلمین این دبستان صورت می گیرد، پرورش نسلی انقلابی و پایبند به ارزش های اسلامی است، نسلی که باید پرچم مقدس انقلاب اسلامی را بدست بگیرد و قله های پیشرفت را یکی پس از دیگری بپیماید. توجه و پرداختن به اینگونه مدارس باید در اولویت آموزش و پرورش و متولیان فرهنگی قرار گیرد.