افزایش ۴ هزار متری شبکه آب های سطحی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی پورهاشمی مدیرعامل شرکت خاکریز آب همزمان با یازدهمین شنبه‌های امید و افتخار در آئین بهره برداری از پروژه‌های توسعه و نگهداشت شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی مرکز و غرب تهران گفت: پروژه خیابان جلال آل احمد از سال ۸۹ در منطقه ۲ آغاز شده بود و دارای ۲۹۱ متر کانال کمکی و حوضچه آب است.

وی ادامه داد: این پروژه از بحران سیلاب‌ها جلوگیری می‌کند همچنین پروژه گیشا نیز با ۸۳۵ متر طول مرمت و بازسازی شده است.

پور هاشمی بیان کرد: امروز ۴ هزار و ۶۰۰ متر به شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی افزوده شده است و امیدواریم بتوانیم با دریافت بودجه بیشتر خطر سیلاب غرب تهران را حل کنیم.