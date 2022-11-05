احداث ۱۵ پل جدید در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز کرمی با اشاره به اقداماتی که راهداری استان کرمانشاه برای جلوگیری از بروز مشکل در فصل بارندگی و مسدود شدن جاده‌ها انجام داده، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ دستگاه پل جدید در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه احداث شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین اقدامات برای نگهداری ابنیه فنی راه‌ها، لایروبی پل‌ها در مسیرهای مختلف استان بخصوص در نقاط روستایی و جاده‌های اصلی و فرعی بوده است.

کرمی گفت: طی هفت ماهه سال جاری ۷۲ دستگاه پل باکسی با دهانه ۲ متر تعریض و پنج دستگاه هندریل بتنی برای پل‌های محورهای قوری قلعه، بیا شوش، کمربندی هرسین، کمربندی غربی کرمانشاه، سلطان آباد کنگاور نصب و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه عنوان کرد: تعمیر دیوار کوله و دستک ۱۳ پل، تنظیم بستر رودخانه‌ها در محل ورودی و خروجی سه دستگاه از پل‌های بزرگ و رنگ آمیزی و آشکار سازی ۷۵ دستگاه پل برای آمادگی بارش نزولات آسمانی انجام شده است.

کرمی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه انسداد مسیرهای ارتباطی، پاک سازی ورودی و خروجی آب‌روهای ۳۵۰ دستگاه پل و تنقیه ۶۲ دستگاه پل آب‌روهای کوچک در محورهای مواصلاتی استان، لایروبی و ساماندهی شده‌اند.



وی ادامه داد: بازدیدها و بازرسی‌های فنی مستمر برای بررسی وضعیت پل‌ها و ابنیه فنی، واقع در جاده‌های اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازه‌ای آن‌ها و بررسی پل‌ها به منظور عبور سیلاب و جلوگیری از بحران‌های احتمالی؛ از جمله مسائل مهمی است که به صورت مستمر انجام می‌شود.