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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۶

مدیرکل راهداری کرمانشاه خبر داد؛

احداث ۱۵ پل جدید در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

احداث ۱۵ پل جدید در محورهای مواصلاتی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از احداث ۱۵ پل جدید در محورهای مواصلاتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز کرمی با اشاره به اقداماتی که راهداری استان کرمانشاه برای جلوگیری از بروز مشکل در فصل بارندگی و مسدود شدن جاده‌ها انجام داده، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ دستگاه پل جدید در محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه احداث شده است.

وی افزود: یکی دیگر از مهمترین اقدامات برای نگهداری ابنیه فنی راه‌ها، لایروبی پل‌ها در مسیرهای مختلف استان بخصوص در نقاط روستایی و جاده‌های اصلی و فرعی بوده است.

کرمی گفت: طی هفت ماهه سال جاری ۷۲ دستگاه پل باکسی با دهانه ۲ متر تعریض و پنج دستگاه هندریل بتنی برای پل‌های محورهای قوری قلعه، بیا شوش، کمربندی هرسین، کمربندی غربی کرمانشاه، سلطان آباد کنگاور نصب و به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه عنوان کرد: تعمیر دیوار کوله و دستک ۱۳ پل، تنظیم بستر رودخانه‌ها در محل ورودی و خروجی سه دستگاه از پل‌های بزرگ و رنگ آمیزی و آشکار سازی ۷۵ دستگاه پل برای آمادگی بارش نزولات آسمانی انجام شده است.

کرمی تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هرگونه انسداد مسیرهای ارتباطی، پاک سازی ورودی و خروجی آب‌روهای ۳۵۰ دستگاه پل و تنقیه ۶۲ دستگاه پل آب‌روهای کوچک در محورهای مواصلاتی استان، لایروبی و ساماندهی شده‌اند.

وی ادامه داد: بازدیدها و بازرسی‌های فنی مستمر برای بررسی وضعیت پل‌ها و ابنیه فنی، واقع در جاده‌های اصلی و فرعی برای حصول اطمینان از ایمنی سازه‌ای آن‌ها و بررسی پل‌ها به منظور عبور سیلاب و جلوگیری از بحران‌های احتمالی؛ از جمله مسائل مهمی است که به صورت مستمر انجام می‌شود.

کد مطلب 5624883

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