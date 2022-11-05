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۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

سرپرست صمت مازندران خبر داد؛

تشکیل ۱۴ هزار پرونده تخلف صنفی به ارزش ۷۸۷ میلیارد در مازندران

تشکیل ۱۴ هزار پرونده تخلف صنفی به ارزش ۷۸۷ میلیارد در مازندران

ساری- سرپرست سازمان صمت مازندران از تشکیل ۱۴ هزار پرونده تخلف صنفی و خدماتی به ارزش ۷۸۷ میلیارد تومان طی سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فانی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه تعداد بالغ بر ۱۴ هزار پرونده تخلف صنفی و خدماتی در استان مازندران تشکیل شده است، افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۳۶ هزار بازرسی از واحدهای مختلف کالایی، خدماتی و صنفی در استان مازندران صورت گرفته است.

وی افزود: در بازرسی‌های انجام شده برای تعداد ۱۴ هزار و ۳۰ واحد متخلف پرونده‌هایی به ارزش بالغ بر ۷۸۷ میلیارد تومان تشکیل شده است.

سرپرست صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه این پرونده‌ها جهت صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شده است یادآور شد: شهروندان عزیز مازندرانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و … مراتب را به تلفن ۱۲۴ و یا سامانه www.۱۲۴.ir اعلام کنند.

کد مطلب 5624903

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