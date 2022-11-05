اعلام حمایت ۱۸ کشور از ایران در مقابله با اقدامات قهری یکجانبه

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین نشست گروه دوستان دفاع از منشور ملل روز شنبه - ۱۴ آبان - با حضور معاونان وزیر، نمایندگان و فرستادگان کشورهای عضو در تهران برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌های خود درباره مهمترین مسائل بین‌المللی پرداختند و جمع بندی مذاکرات و دیدگاه‌های مطرح شده در این نشست در قالب بیانیه پایانی منتشر شد.

متن بیانیه پایانی این نشست به شرح زیر است:

۱. ما، نمایندگان الجزایر، آنگولا، بلاروس، بولیوی، کامبوج، چین، کوبا، جمهوری دموکراتیک خلق کره، گینه استوایی، اریتره، ایران، جمهوری دموکراتیک خلق لائو، نیکاراگوئه، دولت فلسطین، فدراسیون روسیه، سنت وینسنت و گرنادینز، سوریه، ونزوئلا، و زیمبابوه، در جایگاه خود به عنوان هماهنگ کننده ملی در گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل متحد، در سطح معاون وزیر، در تهران، جمهوری اسلامی ایران، به منظور بحث و تبادل نظر در خصوص شیوه‌ها و روش‌های افزایش تلاش‌های مشترکمان با هدف صیانت، تقویت و دفاع از عمومیت و اعتبار منشور سازمان ملل متحد، چه در نوشتار و چه در روح آن، و جهت بهبود هر چه بیشتر هماهنگی در مورد مسائل مورد نگرانی و علاقه مشترک و روش‌های بالقوه در جهت حرکت به سمت جلو گردهم آمدیم.

۲. ما با اشاره به اعلامیه سیاسی صادر شده در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲، در نیویورک، در سطح وزرا، در حاشیه هفتاد و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر تعهد خلل ناپذیر و تمام و کمال خویش به منشور سازمان ملل متحد از جمله اهداف و اصول مندرج در آنکه نمایانگر رکن اساسی صیانت و تقویت صلح و امنیت بین المللی، حاکمیت قانون، توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی و هم چنین حقوق بشر برای همه است، تاکید می‌ورزیم.

۳. ما بار دیگر نگرانی جدی خود در خصوص تلاش‌های مستمر جهت جایگزینی اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل متحد – که توسط کلیت جامعه جهانی جهت انجام پیشبرد روابط بین الملل مورد موافقت قرار گرفته – با یک به اصطلاح «نظم مبتنی بر قانون»، که مفهوم آن مبهم می‌باشد، توسط اکثریت اعضای سازمان ملل مورد بحث و اجماع قرار نگرفته، و از جمله این ظرفیت را دارد که حاکمیت قانون در سطح بین الملل را تضعیف نماید، اعلام می‌نمائیم.

۴. ما هم‌نظر هستیم که استانداردهای دوگانه، همراه با رویکردهای گزینشی یا تفسیرهای منعطف و خود سازگار از مفاد منشور سازمان ملل متحد، با هدف پیشبرد اهداف سیاسی با ماهیت مشکوک، با توهین آشکار به قانون‌مداری بین الملل و بی توجهی به خیر عمومی و منافع جمعی مردم کشورهای عضو سازمان ملل، نمایانگر یکی از تهدیدات اصلی به عمومیت و اعتبار آن سند جهانی و نافذ می‌باشد که در برگیرنده دستاوردی بی‌نظیر برای بشریت و اعتماد کامل به ذات صالحه انسان می‌باشد.

۵. ما خواستار افزایش اقدامات در جهت دموکراتیک شدن روابط بین الملل و تقویت چند جانبه گرایی و نظام چند قطبی بر اساس احترام متقابل به حق حاکمیت و تمامیت ارضی تمام کشورها، و هم چنین احترام به اصل حقوق برابر و حق تصمیم گیری ملت‌ها، حاکمیت قانون، دیپلماسی، گفتمان سیاسی، تسامح، همزیستی مسالمت آمیز، احترام به تنوع و گوناگونی، فراگیری و همه شمولی، فرهنگ صلح و عدم خشونت، و احترام درخور به تفاوت‌های موجود می‌باشیم که همگی برای همکاری سازنده و مؤثر در مورد مسائل مشترک مورد علاقه و نگرانی لازم هستند.

۶. ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که سازمان ملل یک مجمع محوری و لاینفک برای پرداختن و پیشبرد مسائل مربوط به همکاری‌های بین المللی به منظور توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، صلح و امنیت، حل و فصل صلح آمیز اختلافات، حقوق بشر و حاکمیت قانون، بر اساس گفتمان، همکاری و رویکردهای اجماع محور میان کشورها می‌باشد و از این رو به طور کامل به تعهدات خود جهت احیا و تقویت نقش این سازمان، به ویژه در برهه کنونی که جهان نیازمند همبستگی و همکاری هر چه بیشتر می‌باشد و هم چنین به ابزارهای دیپلماتیک تدارک دیده شده در منشور سازمان ملل، پایبند می‌مانیم.

۷. ما بحران چند وجهی کنونی در جهان، به طور اخص مسائل زیست محیطی، غذا، انرژی، ابعاد اقتصادی و مالی را مورد توجه قرار داده و تاکید می‌کنیم که راه حل این بحران‌ها اتخاذ راهبردهای جمعی و اقدامات قاطع بر مبنای اهداف و اصول منشور سازمان ملل می‌باشد. در این راستا، ما از اعضای جامعه جهانی درخواست می‌نمائیم که روح اتحاد، همبستگی، همکاری، همه شمولی، و درک متقابل و سازگاری متقابل که در کنفرانس سان فرانسیسکو در سال ۱۹۴۵ وجود داشت و امروزه بیش از هر زمان دیگری جهت غلبه بر تهدیدات و چالش‌های مشترک همه انسان‌ها، به ویژه در حوزه‌های صلح، امنیت و توسعه مورد نیاز هست را احیا نمایند.

۸. ما نگرانی خود درباره تأثیرات منفی بالقوه تنش‌های سیاسی در حال وقوع در زیر مجموعه بحران جهانی چند جانبه کنونی را اعلام می‌کنیم و از این رو همگان را به احترام به حق حاکمیت و استقلال کشورها در عین عدم پذیرش هر گونه اقدام در استقرار نگرش دوره جنگ سرد که مبتنی بر تقابل، تعمیق اختلاف و چند دستگی، و تحمیل نگرش‌ها و اهداف ناهمگون در تلاش برای تقسیم جهان به بلوک‌ها می‌باشد، دعوت می‌نمائیم. در این زمینه، ما اهمیت احترام به تصمیمات کشورها در امتناع از مشارکت و بی طرف ماندن در هر گونه تنش، در جهت حفظ منافع مردم خود را مورد تاکید قرار می‌دهیم و اعتقاد داریم که این رویکرد، متعاقباً، به تداوم نقش مهم خود در توسعه روابط صلح آمیز، دوستانه و دارای منفعت متقابل میان کشورها، و هم چنین تحکیم یک نظام چند جانبه که در آن تنوع و گوناگونی مورد پذیرش و احترام است، ادامه خواهد داد و در عین حال بر اهمیت تضمین اینکه کشورهای درحال توسعه تبدیل به میدانی برای رقابت ژئواستراتژیک میان بازیگران اصلی نمی‌گردند، تاکید می‌نمائیم.

۹. ما از دبیرخانه سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به طور دقیق از منشور سازمان، به طور اخص مفاد ماده ۱۰۰، در انجام وظایف خویش، طبق ماموریتش، از جمله هنگام اجرای قطعنامه‌های مجمع عمومی و شورای امنیت، پیروی نماید.

۱۰. ما اذعان می‌کنیم که انسان‌ها در یک جامعه امنیتی جدایی ناپذیر زندگی می‌کنند، جایی که امنیت یک کشور از امنیت مشترک یک منطقه و همین طور امنیت جامعه جهانی به طور کل جدایی ناپذیر است، و از این رو هیچ کشوری نمی‌تواند امنیت خود را با به خطر انداختن امنیت یک کشور یا گروهی از کشورها به دست آورد. ما در نتیجه، معتقدیم که باید اقداماتی جهت گسترش تلاش‌های دیپلماتیک با هدف استقرار یک ساختار امنیتی جهانی منصفانه، برابر، پایدار، فراگیر و جدایی ناپذیر، با در نظر گرفتن نگرانی‌های امنیتی مشروع تمام کشورها، با هدف جلوگیری از ظهور درگیری یا بحران که ممکن است صلح، امنیت، و ثبات جهانی و انسانیت را در معرض خطر قرار دهد، اتخاذ گردد.

۱۱. ما عدم پذیرش قاطعانه اقدامات قهری یک جانبه، شامل آن دسته از اقداماتی که به عنوان ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، اقتصادی و مالی بر علیه هر کشوری، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه است را ابراز می‌نمائیم. ما هم چنین نگرانی جدی خود در خصوص تحمیل و گسترش چنین اقداماتی که موجب جلوگیری از سلامت و بهروزی جوامع هدف و ایجاد موانع در راه تحقق کامل حقوق بشر شامل حق ایشان در توسعه، به ویژه در برهه کنونی که با بحران جهانی چندوجهی، با ابعاد مختلف، شامل آن دسته از مشکلات منتج از بیماری همه گیر کووید ۱۹، مواجه می‌باشیم، را ابراز می‌نمائیم. ما بار دیگر بر حمایت و همبستگی تزلزل ناپذیر خود با کشورها و ملت‌های در معرض رویکردهای یکجانبه و خودسرانه که اهداف و اصول مورد تاکید در منشور سازمان ملل و معیارهای اصلی حقوق بین الملل را نقض می‌کنند، به ویژه کشورهایی که بخشی از گروه دوستان ما هستند، تاکید می‌کنیم و مجدداً درخواست خویش جهت لغو کامل، عاجل و بی قید و شرط این رویکردها را تجدید می‌نمائیم.

۱۲. ما، طبق قوانین بین‌الملل، از هرگونه ادعای دولت‌های متأثر از اقدامات قهری یک‌جانبه، از جمله کشورهای هدف، برای جبران خسارات وارده در نتیجه اجرا و پیامدهای فراسرزمینی چنین اقداماتی حمایت می‌نمائیم.

۱۳. ما حمایت و همبستگی تزلزل‌ناپذیر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران، در معرض اقدامات قهری یکجانبه، از جمله تحریم‌های یکجانبه اعمال شده توسط برخی کشورها، که ناقض منشور ملل متحد و قواعد و اصول حقوق بین الملل است، اعلام می‌نمائیم. این اقدامات بهره مندی کامل از حقوق انسانی و تحقق حق توسعه آنها را به شدت تهدید می‌کند. همانطور که گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ۱۷ اوت ۲۰۲۲ (A/HRC/۵۱/۳۳/Add.۱) در خصوص تأثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری از حقوق بشر، متعاقب سفر رسمی ایشان به جمهوری اسلامی ایران از ۷ تا ۱۸ می ۲۰۲۲، توصیه نموده است، ما نیز خواستار «برداشتن تمام این اقدامات یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران، اتباع و شرکت‌های ایرانی» هستیم.

۱۴. ما در راستای مواضع تاریخی و اصولی خود، همبستگی تزلزل ناپذیر خود را با مردم و دولت جمهوری کوبا که قهرمانانه تأثیر منفی محاصره اقتصادی، مالی و تجاری تحمیل شده توسط ایالات متحده بر خود را برای مدت طولانی بیش از شصت سال تحمل کرده است ابراز می‌کنیم. این تحریم‌ها تنها مانع اصلی برای توسعه کامل اقتصادی و اجتماعی کوبا می‌باشد. ما از دولت ایالات متحده می‌خواهیم که فوراً و بدون قید و شرط به محاصره اقتصادی کوبا پایان دهد. در این زمینه، ما از قطعنامه‌ای که اخیراً توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۳ نوامبر ۲۰۲۲ تصویب شد و برای سی امین بار متوالی خواستار ضرورت پایان محاصره اعمال‌شده توسط ایالات متحده علیه کوبا گردید، استقبال می‌کنیم.

۱۵. ما بار دیگر نگرانی‌هایی را که قبلاً در رابطه با عدم انطباق «توافق بین سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا در مورد مقر سازمان ملل متحد» که هم در متن و هم در روح آن، مطرح شده بود، به ویژه در رابطه با تأخیرها و / یا عدم صدور و / یا تمدید ویزا، محدودیت‌های سفر و رفت و آمد، مسائل بانکی و نقض مصونیت اموال دیپلماتیک را ابراز می‌نمائیم و بر اینکه نباید از امتیاز میزبانی مقر سازمان ملل سو استفاده شود و اختلافات دوجانبه نباید در چارچوب اجرای تعهدات نافذ بین المللی مربوطه مورد بهره گیری قرار گیرد.

۱۶. ما نگرانی جدی خود را از اشاعه مداوم اطلاعات نادرست در بسترهای دیجیتال، از جمله در رسانه‌های اجتماعی، که توسط بازیگران دولتی و غیردولتی برای انگیزه‌های سیاسی، ایدئولوژیک یا تجاری، با افزایش هشداردهنده ایجاد، منتشر و گسترش یافته است، ابراز می‌نمائیم. ما تأکید می‌کنیم که چنین روندهایی نه تنها حق حاکمیت را در تناقض با منشور سازمان ملل تضعیف می‌کنند بلکه باعث بروز سخنان نفرت‌انگیز، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و انگ‌زنی می‌شود و در عین حال همه اشکال خشونت، نابردباری، تبعیض و خصومت را تحریک می‌کند. ما در این راستا بر مسئولیت همه دولت‌ها در مقابله با این روند از جمله سو استفاده از منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات تاکید می‌نمائیم.

۱۷. ما در راستای مواضع اصولی و تاریخی خود، بر تعهد قاطع به آرمان مشروع فلسطین و همچنین همبستگی تزلزل ناپذیر با مردم قهرمان فلسطین در مبارزه بی‌وقفه آنها برای دستیابی به حقوق مسلم، آزادی و عدالت تأکید می‌کنیم. ما مجدداً بر حمایت کامل و بی وقفه خود از تمام تلاش‌ها با هدف پایان دادن به بی عدالتی شدید وارده به مردم فلسطین از] روز [نکبت سال ۱۹۴۸ صحه می‌گذاریم. ما همچنان به تقویت تلاش‌هایمان، از جمله طرح‌های بین المللی، با هدف پایان دادن به اشغالگری اسرائیل، که یک رژیم استعماری غیرقانونی و آپارتاید تأسیس کرده است، و برای دستیابی به استقلال کشور فلسطین، با پایتختی بیت المقدس، تحقق حقوق مسلم مردم فلسطین، ازجمله حق آزادی و تعیین سرنوشت و یک راه حل عادلانه و پایدار برای مسئله فلسطین در همه جنبه‌های آن، از جمله برای وضعیت اسفناک آوارگان فلسطینی، مطابق با قوانین بین المللی، قطعنامه‌های مربوطه سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد متعهد هستیم. ما مجدداً حمایت خود را از پذیرش به تعویق طولانی افتاده کشور فلسطین به عنوان عضو کامل سازمان ملل متحد، که از ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱ در شورای امنیت در حال بررسی است، اعلام می‌کنیم تا این کشور بتواند جایگاه واقعی خود را در میان اجتماع ملل به دست آورد.

۱۸. ما اذعان داریم که از زمان تأسیس در بیش از یک سال پیش، گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد، پیشرفت چشمگیری در پیشبرد اهداف خود و اجرای برنامه کاری سالانه خود داشته است و در این زمینه، مراتب قدردانی خود را از جمهوری بولیواری ونزوئلا برای رهبری و تلاش‌هایش در ایجاد هماهنگی اعلام می‌کنیم. در این راستا، ما بر عزم خود برای مضاعف کردن تلاش‌ها با هدف تثبیت موقعیت گروه دوستان به عنوان یک بازیگر فعال و کلیدی در تمامی مجامع بین‌المللی مربوطه و فرآیندهای بین‌دولتی، از جمله در چارچوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی هفتاد و هفتمین نشست، به عنوان بخشی از تلاش‌های مستمر برای اطمینان از پیروی کامل از و پایبندی به منشور ملل متحد، هم در متن و هم روح آن، تاکید می‌نمائیم.

۱۹. ما بار دیگر از آن دسته از اعضای جامعه بین الملل که به اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد، با ارزش‌های گفتگو، مدارا و همبستگی، و همچنین به یک چندجانبه گرایی مؤثر و فراگیر، که در آن همه مناطق و کشورها با هر وسعتی مساوی و به یک اندازه سهیم هستند، متعهد می‌باشند، دعوت می‌نمائیم که پیوستن به گروه دوستان ما و / یا تأیید و حمایت از این اعلامیه سیاسی یا اعلامیه‌های پیشین را در اولین فرصت به عنوان بخشی از تلاش‌های جمعی ما در جهت پیشبرد اهداف مشترکمان و در نهایت تحقق وعده منشور سازمان ملل برای جهانی صلح‌آمیزتر و مرفه‌تر که در آن هیچکس رها نگردد، مد نظر قرار دهند.

۲۰. ما همچنین قاطعانه اعمال تحریم‌های غیرقانونی، اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه مردم و دولت نیکاراگوئه، و تهاجم‌هایی که تأثیر منفی بر توسعه و رفاه کشور دارد را رد و محکوم می‌کنیم. در این رابطه خواستار خاتمه دادن فوری این تحریم‌ها هستیم.

۲۱. ما نگرانی جدی خود درباره تهدیدات فزاینده علیه منشور ملل متحد، از جمله اعمال رویه‌هایی که به هیچ وجه به حل و فصل مسالمت آمیز چالش‌های پیچیده، مشترک و در حال ظهوری که امروزه جامعه جهانی با آن مواجه است، منتهی نخواهد شد. در عوض، این رویه‌ها منجر به افزایش بی اعتمادی، بی ثباتی و تنش در سراسر دنیا می‌شود.

۲۲. ما نگرانی عمیق خود را از استفاده ابزاری برخی دولت‌ها از سازمان ملل به ویژه شورای امنیت با هدف مداخله در امور داخلی یک کشور مستقل و عضو کامل سازمان ملل متحدکه جمهوری اسلامی ایران است، اعلام نموده و آن‌را مغایر منشور ملل متحد می‌دانیم.

۲۳. ما مراتب قدردانی و تشکر خود را از مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران برای سازماندهی عالی، میهمان نوازی و میزبانی از اولین اجلاس ملی هماهنگ کنندگان گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۲ در تهران اعلام می‌نمائیم.

۲۴. ما در پایان عزم راسخ خود را برای ادامه دفاع از منشور ملل متحد از طریق اقدامات هماهنگ گروه دوستان در دفاع از منشور ملل متحد و ایستادن در کنار یکدیگر در این تلاش والا تجدید می‌نمائیم.