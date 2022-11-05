بازنگری در دستورالعمل اجرایی مراکز مثبت زندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربوبی سرپرست مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی بهزیستی کشور در خصوص بازنگری دستورالعمل اجرایی مراکز مثبت زندگی، گفت: در پی تشکیل شورای هماهنگی مراکز خدمات بهزیستی و تعیین خط‌مشی کلی سازمان بهزیستی کشور در خصوص مراکز (+زندگی) توسط ریاست سازمان، کارگروه تخصصی با هدف بازنگری دستورالعمل اجرایی و شیوه‌نامه‌های مرتبط با فعالیت‌های مراکز از تاریخ ۱۳ شهریورماه جاری، به صورت منظم با حضور مدیران ستادی و نمایندگان، تشکیل جلسه داده است.

سرپرست مرکز مشارکت‌های مردمی، مؤسسات غیردولتی و توانمندسازی بهزیستی کشور، تصریح کرد: دستورالعمل اجرایی فعالیت مراکز مثبت زندگی به عنوان اولین دستورکار این کارگروه بوده که در ۵ جلسه بررسی و با کسب نظر شرکت‌کنندگان، تأیید و برای تصویب نهایی به شورای هماهنگی مراکز خدمات بهزیستی ارسال شد.

ربوبی افزود: همچنین ۵ شیوه‌نامه اجرایی مرتبط با دستورالعمل مراکز با عناوین شیوه‌نامه آموزشی کارکنان مراکز، شیوه‌نامه اجرایی نحوه جلب و جذب مشارکت‌های مردمی، شیوه‌نامه اجرایی ارائه خدمات و مددکاری، شیوه‌نامه نظارت و رتبه‌بندی مراکز و ضوابط مناسب‌سازی مراکز در دستور جلسات آتی کارگروه تخصصی مراکز خدماتی بهزیستی قرار دارند.