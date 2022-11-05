  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۱

عراق خودروساز می‌شود

عراق خودروساز می‌شود

وزارت صنایع عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نظر دارد با مشارکت مصر خط تولید خودروی داخلی راه اندازی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، وزارت صنایع عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نظر دارد با مشارکت مصر خط تولید خودروی داخلی راه اندازی کند.

عمار الجنابی مشاور وزیر صنایع عراق ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: وزارت صنایع در حال بررسی پیشرفت به مرحله تولید خودروهای داخلی است.

وی افزود: ایده‌های مختلفی درباره تولید خودروی عراقی وجود دارد که یکی از آنها مشارکت با شرکت‌های دارای فناوری تولید خودروی مصری است.

گفتنی است پیش از این عراق خودروهایی از شرکت اسکانیا را در داخل این کشور تولید می‌کرد که در اثر توقف واردات قطعات این خودرو به عراق، این خطوط تولید تعطیل شده است.

یکی از مشکلات اساسی راه اندازی خطوط تولید خودرو در عراق، عدم اجرای قانون رقابت است که با وجود صدور در سال ۲۰۱۰ هنوز اجرایی نشده است.

کد مطلب 5625160

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها