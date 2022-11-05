به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عراق، وزارت صنایع عراق امروز شنبه اعلام کرد که در نظر دارد با مشارکت مصر خط تولید خودروی داخلی راه اندازی کند.

عمار الجنابی مشاور وزیر صنایع عراق ضمن اعلام این خبر، تاکید کرد: وزارت صنایع در حال بررسی پیشرفت به مرحله تولید خودروهای داخلی است.

وی افزود: ایده‌های مختلفی درباره تولید خودروی عراقی وجود دارد که یکی از آنها مشارکت با شرکت‌های دارای فناوری تولید خودروی مصری است.

گفتنی است پیش از این عراق خودروهایی از شرکت اسکانیا را در داخل این کشور تولید می‌کرد که در اثر توقف واردات قطعات این خودرو به عراق، این خطوط تولید تعطیل شده است.

یکی از مشکلات اساسی راه اندازی خطوط تولید خودرو در عراق، عدم اجرای قانون رقابت است که با وجود صدور در سال ۲۰۱۰ هنوز اجرایی نشده است.