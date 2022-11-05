حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی در موگادیشو/ ۱۵ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در حمله تروریستی به یک پایگاه نظامی در شهر موگادیشو پایتخت سومالی، حداقل ۱۵ نفر کشته شدند.

تلویزیون سومالی در این خصوص اعلام کرد: در پی انفجار انتحاری یکی از عناصر تروریستی الشباب در ورودی پادگان ارتش در جنوب موگادیشو تعدادی از غیرنظامیان کشته شدند.

برخی منابع هم اکنون در گزارشی اعلام کردند: ۱۵ نفر در انفجار اول جان خود را از دست داده اند؛ این در حالیست که انفجار انفجار دومی نیز نزدیک ورودی این پایگاه نظامی در موگادیشو رخ داده است.

تاکنون اخبار و اطلاعات بیشتری درباره این حادثه مخابره نشده است.

«حسن شیخ محمود»، رئیس‌جمهور سومالی روز یکشنبه هفته گذشته اعلام کرد که شمار قربانی‌های انفجار دو خودرو در پایتخت این کشور به ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی افزایش یافته است.

الشباب یک گروهک مسلح تروریستی وابسته به شبکه القاعده است که بسیاری از عملیات تروریستی را که منجر به جان باختن صدها نفر در آفریقا شده، پایه ریزی کرده است.

الشباب بارها به نظامیان دولتی و نیروهای صلح‌بان اتحادیه آفریقا در موگادیشو پایتخت سومالی یورش برده و چند عملیات خونبار را هم در سایر نقاط آفریقا اجرا کرده است.