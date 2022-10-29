انفجار ۲ خودرو بمبگذاری شده در موگادیشو/ ۱۰ کشته و دهها زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در سومالی خبر دادند.

بر اساس این گزارش، این انفجار مهیب در موگادیشو پایتخت کشور افریقایی سومالی رخ داده است.

در عین حال خبرنگار الجزیره گزارش داد: صدای انفجار دوم و تیراندازی در نزدیکی تقاطع سوبی در موگادیشو پایتخت سومالی رخ داده است. این انفجار وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی در موگادیشو را هدف قرار داده است.

بر اساس گزارش خبرنگار الجزیره، در جریان انفجار دو خودرو بمبگذاری شده در موگادیشو ۵ نفر کشته و دهها نفر دیگر زخمی شدند.

خبرگزاری آلمان به نقل از پلیس سومالی اعلام کرد که در این انفجارها حداقل ۱۰ نفر کشته شده اند.

لازم به ذکر است که چند روز قبل هم منابع خبری از انفجاری در مقابل هتلی در کشور آفریقایی سومالی خبر داده و اعلام کرده بودند: نیروهای امنیتی با حادثه تروریستی در هتلی در بندر کیسمایو مقابله برخورد کردند.خودرو بمبگذاری شده ورودی هتلی را شهر کیسمایو هدف قرار داده است و این پس از تیراندازی رخ داده است.