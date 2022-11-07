مشکلات مدجویان نهادهای حمایتی چگونه حل می شود

سید حسن موسوی چلک با اشاره به اینکه افزایش مستمری‌ها باید متناسب با تورم باشد در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: علاوه بر اینکه هر سال مستمری مددجویان نهادهای حمایتی باید متناسب با افزایش هزینه‌های زندگی زیاد شوند، همچنین باید طوری باشد که جبران عقب ماندگی‌های ۴ دهه گذشته را نیز بکند در حالی که تاکنون این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: در سال جاری دو مرحله مستمری‌ها افزایش یافت و در مجموع به ۵۰ درصد رسید اما باز هم مبلغی که به مددجویان اختصاص می‌یابد، بسیار ناچیز است و انتظار این است که دولت در اصلاحیه مستمری‌ها این موضوع را مدنظر قرار دهد ضمن اینکه در قوانین قبلی نیز تأکید شده بود افزایش مستمری‌ها باید متناسب با تورم باشد و در حالی که سال گذشته، تورم ۳۸ درصد اعلام شد، مستمری‌ها فقط ۲۰ درصد زیاد شد و اینگونه همچنان وابستگی نیازمندان به نهادهای حمایتی و اجتماعی زیاد می‌شود.

موسوی چلک گفت: اگر می‌خواهیم مددجویان را توانمند کنیم باید یک بار برای همیشه موضوع مستمری‌ها را حل کنیم. اما اگر بخواهیم همچنان وابستگی وجود داشته باشد، سالانه چندین درصد به میزان مستمری اضافه شود و با این میزان حمایت چیزی جز چسبندگی اتفاق نمی‌افتد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تنها راه برون رفت از این مشکل را اجرای نظام چند لایه تأمین اجتماعی دانست و افزود: دولت به جای اینکه هر سال درصدی به میزان مستمری‌ها اضافه کند باید یک بار برای همیشه با اجرای نظام چند لایه این مشکل را حل کند.