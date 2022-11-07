کتاب «روزنامه نگاری نوین» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «روزنامه نگاری نوین» با تألیف محسن سلیمانی فاخر به تازگی توسط انتشارات ساکو منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این کتاب شامل بخش‌هایی از علم گسترده روزنامه نگاری نوین است و مؤلف و گردآورنده سعی کرده تا نیاز مخاطب را تا حدودی با چارچوب‌ها و مقدمات مرتفع سازد.

کتاب روزنامه نگاری نوین شامل ۶ فصل دربرگیرنده مفاهیم و کلیات، طبقه بندی و زیر ساخت‌های روزنامه نگاری نوین، انواع نگارش و سبک‌های خبری، عینیت سازی خبری و گرافیک در رسانه‌های نوین، اصول اخلاقی، ایده یابی، فیلترهای خبری و توانمندی‌ها و چالش‌های رسانه‌های نوین است.

الویت با خواست مخاطب است و روزنامه نگاری نوین در عصر دیجیتال هم، عاری از این دیدگاه نیست و برای یک همزیستی دوسویه بین مخاطب و روزنامه نگار، شناخت خواسته‌ها، نیازها و انتظارات مد نظراست.

در بخشی دیگر می‌خوانیم:

در این عصر وقت طلاست.«سایبرژورنالیسم» در هر فرصتی، بدون انتظار، اخبار وقایع را به خواهانش ارائه می‌دهد.کتاب روزنامه نگاری نوین می کوشد تا مسیر را در حد وسع برای ره جویان عرصه روزنامه نگاری هموار سازد. هرچند که این دانش از سوی بزرگان صاحب نظر و اندیشه به صورت گسترده و عمیقی در دسترس است و نویسنده نمی‌تواند یدک کش عنوان مؤلف باشد اما سعی در آن دارد که با بیانی ساده‌تر و با مطالبی تجمیع و تلخیص شده راهگشای نیاز دانشجویان باشد.

این کتاب با ۱۴۳ صفحه و قیمت ۸۵ هزار تومان منتشر شده است.