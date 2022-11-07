حمایت از فرزند یتیم به نیابت از شهید مدافع حرم

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالحسین مسرور برادر شهید مدافع حرم و متولد ۱۳۵۵ است. او که دارای مدرک لیسانس بوده و کارمند دانشگاه آزاد است، در شهرستان کازرون زندگی می‌کند.

وی گفت: آشنایی من با کمیته امداد به چند سال قبل بازمی‌گردد. یکی از دوستان من که از مداحان اهل بیت ( ع) است «طرح اکرام ایتام و محسنین» را در مسجد محل معرفی کرد و من هم مثل بسیاری دیگر به این طرح علاقمند شدم.

این خیر و نیکوکار ادامه داد: با توجه به اینکه وضعیت مالی خیلی خوبی ندارم توانستم فقط سرپرستی یک کودک یتیم را به نیابت از برادر شهیدم برعهده بگیرم. البته مبلغ قابل توجهی را نمی‌توانم کمک کنم اما امیدوارم که خداوند این کار خیر را از من بپذیرد.

مسرور خاطرنشان کرد: فرزند یتیمی که حمایت آن را برعهده گرفتم ساکن شهر «کازرون» است که در یکی از روستاهای اطراف این شهر زندگی می‌کند.

وی انگیزه خود را از انجام این کار خیر را رضای خداوند بیان و اضافه کرد: انجام کار خیر و کمک به کودکان یتیم و بدسرپرست امر بسیار مهمی است.

این خیر و نیکوکار عنوان کرد: کسی از آینده خود خبر ندارد و شاید این اتفاق برای نزدیکان خود ما رخ بدهد.

مسرور تصریح کرد: من در طول دوران زندگی خودم به این یقین رسیدم که اگر به فرد نیازمندی کمکی کنم خداوند در سریع‌ترین زمان ممکن و چه بسا در همان روز این کار خیر را با پاداشی چند برابر جبران می‌کند. حتی این کمک خداوند از جایی خواهد بود که خود ما هم فکر آن را نمی‌کنیم.

وی پیرامون مادر خود که مادر شهید مدافع حرم است نیز گفت: مادر من نیز تا قبل از شهادت برادرم همیشه دستی در کارهای خیر و نیکو داشت. بخش عمده‌ای از کارهای مادرم هم در بخش تهیه جهیزیه برای دختران بدون سرپرست است. کاری که هنوز هم مادرم به قدرت و توانی بالا آن را ادامه می‌دهد.

این خیر و نیکوکار افزود: در کنار این کارها، فعالیت دیگری که مادرم انجام می‌دهد این است که با کمک فامیل و همسایه‌ها نیازهای مادی و غیر مادی ایتام و کودکان بی‌سرپرست را فراهم کرده و به دست آنها می‌رساند. ما هم به عنوان فرزندان ایشان این کارهای خیر و نیکو را از ایشان یاد گرفتیم.

مسرور به مردم و آنهایی که توانایی کمک کردن دارند، سفارش کرد: به مردم و آنهایی که از وضعیت و توان مالی خوبی برخوردار هستند سفارش و توصیه می‌کنم که در انجام این قبیل اقدامات و کارهای خیر کوتاهی نکنند و اگر کاری از دستان آنها برمی‌آید حتماً انجام بدهند.

وی خاطرنشان کرد: البته در این روزگار به این پدیده روبرو هستیم که انسان‌هایی هستند که وضع مالی خوبی دارند اما دست خیری ندارند و از آن طرف هم انسان‌هایی که دست به کمک خوبی دارند از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند.

این خیر و نیکوکار در پایان گفت: هیچ انسانی به خوشبختی نمی‌رسد مگر اینکه برای خوشبختی یکی از همنوعان خود قدم بردارد. البته اگر انسان در این راه خیر وارد شود خداوند هم به او کمک می‌کند و پاداشی چندین برابر را به او می‌دهد.