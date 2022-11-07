بنیاد برکت از ایجاد ۱۴ هزار شغل در واحدهای تولیدی حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت گفت: برای سال جاری حمایت از ۲۷۰ بنگاه اقتصادی و تولیدی متوسط و کوچک در قالب مدل‌های اقتصادی بنگاه‌محور و تسهیلات‌محور در دستور کار است که ایجاد شغل برای ۱۴ هزار نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: بنیاد برکت با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۲۷۰ بنگاه اقتصادی و تولیدی متوسط و کوچک، علاوه بر کمک به تولید کالاهای اساسی، باعث فراهم آوردن فرصت‌های کسب و کار برای ۱۴ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

ترکمانه تصریح کرد: حجم کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای حمایت از ۲۷۰ بنگاه اقتصادی هدف‌گذاری شده ۲۴ هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره اولویت‌های حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: بنگاه‌هایی که در تولید کالاهای اساسی نقش دارند و در تأمین امنیت غذایی نقش‌آفرینی می‌کنند در اولویت حمایت قرار دارند. همچنین واحدهایی که محصولات‌شان دارای مزیت رقابتی بوده و صادرات‌محور باشند در اولویت هستند.

ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت از واحدهای دانش‌بنیان، تولیدکننده لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار ایرانی، صنایع تبدیلی و آبزی‌پروری حمایت ویژه می‌کند. هدف بنیاد تکمیل زنجیره‌های الگوهای مختلف طرح‌های توانمندسازی اقتصادی است.

وی یادآور شد: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مورد حمایت بنیاد برکت پس از رکودی چند ساله، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تاکنون فرآیند اعطای تسهیلات به ۱۲۰ بنگاه از ۲۷۰ بنگاه هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به طور کامل محقق شده است و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

ترکمانه در تشریح عملکرد بنیاد برکت در حوزه توانمندسازی اقتصادی اظهار داشت: تا به امروز یک‌هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی متوسط و کوچک با حجم کل سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد ریال و در قالب مدل‌های بنگاه‎محور، تسهیلات‌محور و کارگاهی مورد حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند که باعث اشتغال‌زایی برای ۲۳۰ هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تاکید کرد: با تحقق اعطای تسهیلات ارزان قیمت به ۲۷۰ طرح هدف‌گذاری شده در سال جاری، تعداد بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی متوسط و کوچک مورد حمایت