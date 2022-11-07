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۱۶ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۳۷

ترکمانه عنوان کرد؛

بنیاد برکت از ایجاد ۱۴ هزار شغل در واحدهای تولیدی حمایت می کند

بنیاد برکت از ایجاد ۱۴ هزار شغل در واحدهای تولیدی حمایت می کند

بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با حمایت از ۲۷۰ واحد تولیدی برای ۱۴ هزار نفر ایجاد شغل می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت گفت: برای سال جاری حمایت از ۲۷۰ بنگاه اقتصادی و تولیدی متوسط و کوچک در قالب مدل‌های اقتصادی بنگاه‌محور و تسهیلات‌محور در دستور کار است که ایجاد شغل برای ۱۴ هزار نفر را به شکل مستقیم و غیرمستقیم به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: بنیاد برکت با اعطای تسهیلات ارزان قیمت از محل منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به ۲۷۰ بنگاه اقتصادی و تولیدی متوسط و کوچک، علاوه بر کمک به تولید کالاهای اساسی، باعث فراهم آوردن فرصت‌های کسب و کار برای ۱۴ هزار نفر به طور مستقیم و غیرمستقیم می‌شود.

ترکمانه تصریح کرد: حجم کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده برای حمایت از ۲۷۰ بنگاه اقتصادی هدف‌گذاری شده ۲۴ هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل بنیاد برکت درباره اولویت‌های حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: بنگاه‌هایی که در تولید کالاهای اساسی نقش دارند و در تأمین امنیت غذایی نقش‌آفرینی می‌کنند در اولویت حمایت قرار دارند. همچنین واحدهایی که محصولات‌شان دارای مزیت رقابتی بوده و صادرات‌محور باشند در اولویت هستند.

ترکمانه تاکید کرد: بنیاد برکت از واحدهای دانش‌بنیان، تولیدکننده لوازم‌التحریر و نوشت‌افزار ایرانی، صنایع تبدیلی و آبزی‌پروری حمایت ویژه می‌کند. هدف بنیاد تکمیل زنجیره‌های الگوهای مختلف طرح‌های توانمندسازی اقتصادی است.

وی یادآور شد: بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و صنعتی مورد حمایت بنیاد برکت پس از رکودی چند ساله، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

به گفته مدیرعامل بنیاد برکت، تاکنون فرآیند اعطای تسهیلات به ۱۲۰ بنگاه از ۲۷۰ بنگاه هدف‌گذاری در سال ۱۴۰۱ به طور کامل محقق شده است و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام خواهد رسید.

ترکمانه در تشریح عملکرد بنیاد برکت در حوزه توانمندسازی اقتصادی اظهار داشت: تا به امروز یک‌هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی و صنعتی متوسط و کوچک با حجم کل سرمایه‌گذاری ۹۰ هزار میلیارد ریال و در قالب مدل‌های بنگاه‎محور، تسهیلات‌محور و کارگاهی مورد حمایت بنیاد قرار گرفته‌اند که باعث اشتغال‌زایی برای ۲۳۰ هزار نفر به شکل مستقیم و غیرمستقیم شده است.

مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تاکید کرد: با تحقق اعطای تسهیلات ارزان قیمت به ۲۷۰ طرح هدف‌گذاری شده در سال جاری، تعداد بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی متوسط و کوچک مورد حمایت

کد مطلب 5626539
مهناز قربانی مقانکی

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